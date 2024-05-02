Потеря Бердычей, Bradley и Abrams: как провалилась элитная 47-я бригада ВСУ

Фото: МО Украины

Американский журнал Forbes опубликовал материал о сложной ситуации в элитной 47-й механизированной бригаде ВСУ «Магура», а Минобороны РФ сообщило о взятии Бердычей в ДНР. Какие потери у этого подразделения, в каких боях оно принимало участие?

Почему «Магура» терпит неудачи на фронте

Военный обозреватель Forbes Дэвид Экс опубликовал статью, в которой рассказал о тяжелой ситуации в элитной 47-й механизированной бригаде ВСУ. По данным эксперта, «Магура» потеряла сотни солдат, 40 МБП Bradley и пять танков Abrams во время своих последних боев.

«Она (бригада. — NEWS.ru) понесла сотни потерь. Она потеряла по меньшей мере 40 из примерно 200 своих боевых машин М-2 [Bradley] и пять из 31 своего танка М-1 [Abrams]. Опасаясь потерять еще больше 69-тонных М-1 из-за российских беспилотников, бригада недавно отвела уцелевшие танки с линии фронта, чтобы командиры подразделений могли пересмотреть свою тактику», — пишет Экс.

Как отмечается в материале Forbes, Генштаб украинской армии бросает «Магуру» на самые тяжелые участки. Так, она возглавляла контрнаступление Украины на юге еще в июне и понесла сокрушительные потери на «густых российских минных полях». В конце октября прошлого года «Магуру» направили в Авдеевку под Донецком, которую штурмовали ВС РФ. В феврале ВСУ вышли из этого населенного пункта. Свои позиции в районе поселка Степовое оставила и 47-я бригада, переместившись на новый рубеж обороны у села Бердычи.

Продвижение российской армии после взятия Авдеевки продолжилось, «Магуру» перебросили в район Очеретино в ДНР, однако опять без успеха — оборона ВСУ в этом секторе все равно рухнула и населенные пункты переходят под контроль России.

«После падения Авдеевки 47-я механизированная бригада двинулась на запад, чтобы поддержать южный фланг Очеретино. Период ее отдыха теперь отложен, возможно, на неопределенный срок», — подчеркивает военный обозреватель.

Экс указывает, что бригада крайне истощена боями и нуждается в восстановлении. В момент сражений в Очеретино «Магура» фактически находилась в процессе вывода в тыл, однако получила приказ снова разворачиваться и прикрывать позиции.

«Цена, понесенная примерно двумя тысячами солдатами 47-й механизированной бригады, была огромной. Бригада остро нуждается в отдыхе, перезагрузке и реорганизации», — констатирует обозреватель.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Фото: МО Украины

«Магура» не смогла отстоять Бердычи?

2 мая Минобороны России сообщило об освобождении села Бердычи в Донецкой Народной Республике. Кроме того, в ведомстве заявили о нанесении поражения 47-й бригаде ВСУ на этом направлении.

«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных действий полностью освободили населенный пункт Бердычи Донецкой Народной Республики, а также улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 59-й мотопехотной, 42-й, 47-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Калиново, Сокол, Новопокровское и Прогресс Донецкой Народной Республики», — отмечается в сообщении Telegram-канала МО РФ.

Как писал Экс в статье для Forbes, «Магура» не помешала российским войскам взять Очеретино, но «ликвидировала чрезвычайную ситуацию и помешала русским значительно расширить выступ на юг». Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил ТАСС, что освобождение села Бердычи расширяет плацдарм ВС РФ в районе Очеретинского выступа и позволит усилить огневое давление на дорогу, ведущую к Покровску — наиболее крупному в регионе хабу украинских войск. Минобороны РФ эту ситуацию не комментировало.

Что известно о 47-й бригаде ВСУ

Соединение из добровольцев, впоследствии переформатированное в 47-ю бригаду, было создано в апреле 2022 года и получило название «Магура» в честь одноименных гор в Карпатах.

Практически с самого начала бригада создавалась как образцово-показательная, ее военнослужащие проходили обучение в Европе, в том числе на крупнейшей американской базе вблизи города Графенвер в Германии.

Своим девизом бригада сделала латинское выражение Semper audentes, что можно перевести как «всегда отважные» или «всегда дерзкие». Бригада также получила необычную эмблему, которой стал так называемый драконь — гибрид дракона и коня, стилизованный под шахматную фигуру, которая ходит нестандартно и переступает другие фигуры.

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