В Германии подожгли дом поставщика вооружения Украине Bild: радикалы подожгли дом главы Rheinmetall за поставки оружия Украине

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Левые радикалы подожгли летний домик главы оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера, причиной поджога называют поставки компанией оружия Вооруженным силам Украины, пишет газета Bild. Как уточняют авторы издания, радикалы взяли на себя ответственность за эти действия, оставив на платформе Indymedia соответствующее послание.

В ночь на 29 апреля мы оставили на участке Армина Паппергера в летнем домике зажигательную смесь, — приводит издание отрывок из текста послания.

Как объяснили радикалы, концерн извлекает выгоду в переломный момент СВО, о котором не раз заявлял канцлер Олаф Шольц. Rheinmetall, продолжили они, собирает танки разных модификаций и продает их Украине «наряду с боеприпасами и существенной для себя прибылью». В своем послании они подчеркивают, что германский оборонный комплекс «планирует, производит и убивает не только в национальном масштабе».

Расследованием инцидента занимается отдел полиции по вопросам госбезопасности. Сотрудники органов правопорядка изучают подлинность послания.

Ранее Rheinmetall опубликовал подписанный с Украиной на полях Мюнхенской конференции по безопасности меморандум об открытии на ее территории нового завода по производству боеприпасов. Согласно планам руководства, завод планирует выпускать шестизначное количество единиц снарядов калибра 155 миллиметров. Немецкому Rheinmetall будет принадлежать 51% акций, украинской стороне — 49%.