«Деньги не пахнут»: в Госдуме осудили немецкий клуб за связь с Rheinmetall Депутат Свищев назвал странным контракт «Боруссии» с Rheinmetall

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Решение немецкого футбольного клуба «Боруссия» заключить контракт с компанией Rheinmetall, которая производит вооружение, является странным, считает председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. В беседе с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что «деньги не пахнут».

С точки зрения этики, мне кажется, это странное решение. В непростое время подписать контракт с компанией, которая сейчас производит вооружение. Rheinmetall — крупный концерн, который много что делает, в том числе гражданское оборудование, технику, станки. Как говорится, деньги не пахнут. Хотя это внутреннее дело клуба, — пояснил Свищев.

По мнению депутата, странно говорить, что спорт выступает за мир, когда компания, активно участвующая в украинском конфликте и производящая вооружение, является спонсором одного из футбольных клубов в Германии. Как уточнил парламентарий, в это же время некоторые команды отстраняют от международной спортивной жизни за то, что страна, которую они представляют, вовлечена в конфликт.

Мы говорим, что спорт — за мир. Некоторые страны и команды отстраняют от международной спортивной жизни, потому что их страны вовлечены в конфликт. При этом очень странно, что компания, производящая вооружение и активно участвующая в конфликте, является спонсоров одного из любимых клубов Германии, — заключил Свищев.

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