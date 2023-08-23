Кто настоящий предатель в спорте: что думают депутаты и простые россияне

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Светлана Журова

Выступающих без флага и гимна российских спортсменов нельзя называть предателями, если они, участвуя в нейтральном статусе, не выступали с критикой РФ и не подписывали никаких документов, заявила NEWS.ru депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

Ну, хорошо! Предатель ли тот, кто публично выступает с критикой РФ, подписывает документы против её действий, направленных на защиту своего суверенитета? Это вопрос риторический. Предатель, разумеется.

Теперь о нейтральном статусе. «Нейтральный» спортсмен — действительно этот тот, кто лишен права выступать под своим флагом, слышать гимн своей страны при награждении. Он не вправе даже пришить на одежду шеврон в виде своего флага или герба. Его могут отстранить от соревнований, даже если он выйдет на арену в спортивном костюме, повторяющем цвета государственного флага. Дискриминация ли это? Судить вам.

Но это добровольный выбор спортсмена.

Как относиться к этому выбору? Вообще, надо признать, что по этому вопросу в нашем обществе по-прежнему нет согласия. И едва ли его стоит ждать сейчас, когда на кону кое-что посерьезней олимпийских наград. Да, есть часть общества, которая считает участие спортсмена в нейтральном статусе предательством. Не в юридическом, а скорее в формальном, в бытовом значении этого слова.

Немало сторонников того, что участвовать надо любой ценой, лишь бы о нас помнили, лишь бы русские фамилии гремели на аренах мира.

«Если мы этого не будем делать, этого и хотят наши оппоненты, чтобы нас вычеркнули из истории, нигде не было российских фамилий, чтобы мы исчезли и никогда не появлялись», — считает Светлана Журова.

Однако проблема в том, что определить россиянина по звучанию фамилии бывает не просто. Некоторые звучат так: Ласицкене (лёгкая атлетика), Садулаев (вольная борьба), Халили (биатлон), Нурмагомедов (смешанные единоборства). Таким образом, всё равно массовому болельщику останется идентифицировать российского спортсмена по белому флагу Международного олимпийского комитета (МОК).

В то же время Светлана Журова считает, что когда наша общественность склоняется к тому, чтобы российские спортсмены НЕ выступали без флага и гимна, то невольно подыгрывает Западу, поскольку там именно этого и добиваются.

Ну, то есть не дождутся они такого подарка. Но вот ведь в чём дело: даже нейтральный статус спортсмена не защищает от произвола либо со стороны спортивной федерации, либо — от страны — организатора соревнований.

Фото: IMAGO/Chryslene Caillaud /Panor/Global Look Press Анастасия Павлюченкова

Последний пример с отказом во въезде в Чехию теннисистке Анастасии Павлюченковой (в нейтральном статусе) для участия в турнире Женской теннисной ассоциации говорит о том, что нет никаких гарантий для выступлений наших спортсменов хоть под каким флагом, хоть вообще без него.

«Нельзя препятствовать участию спортсменов в соревнованиях только на основании их паспортов. Следует рассмотреть возможность их участия в нейтральном статусе», — заявляет МОК.

«Одно из главных условий мирового спорта — это невмешательство государства в работу общественных организаций», — поддерживает двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

Трудно, конечно, нашим спортивным чиновникам работать в эпоху перемен. Основную часть времени им приходится отбиваться от нападок, наездов на наших спортсменов, комментировать так называемые допинг-скандалы, истории нерукопожатий, недопусков и прочих некорректных акций.

Однако похоже на то, что статус наших спортсменов и вообще судьба российского спорта решается сегодня не в кабинетах МОК, не в спортивных федерациях, не в Госдуме. Сегодня эта битва переместилась на другие арены. Где понятие «предатель» может иметь только одно значение. Где вовсе нет компромиссов, нейтральных статусов, тем более нет места белым флагам.