Худший результат за 70 лет и скандал с украинцами: как прошел ЧМ по борьбе Турнир получился противоречивым для россиян, которых допустили в нейтральном статусе

Фото: Александар Джорович/РИА Новости

Заурбек Сидаков (Россия) и Кайл Дейк (США)

В Белграде завершился чемпионат мира по борьбе, до которого в нейтральном статусе были допущены спортсмены из России. Пока вопрос с допуском представителей страны до ОИ-2024 не решен, но олимпийские лицензии все равно разыгрывались. Борцам вольного стиля удалось в этом преуспеть, а вот представители греко-римской борьбы провалились. Не обошлось и без скандалов, связанных с украинскими спортсменами. NEWS.ru — подробнее о главных событиях турнира.

Изначально турнир должен был пройти в Красноярске

Чемпионат мира перенесли в Сербию после того, как в конце февраля 2022 года международные спортивные организации начали массово вводить санкции в отношении российского спорта. Объединенный мир борьбы (UWW) 2 марта того же года забанил представителей России, но в апреле 2023-го было принято решение разрешить спортсменам выступать на соревнованиях под эгидой UWW с рядом ограничений.

Борцы из России получили статус индивидуальных нейтральных атлетов, им запретили любое упоминание своей страны и использование национальной символики. Кроме того, было объявлено, что при награждении россиян не будет включаться национальный гимн.

Российские вольники заняли второе место в общекомандном зачете

Официально этот результат засчитан не будет, так как де-юре в Сербии не было сборной России, а все представители страны выступали как индивидуальные нейтральные атлеты. Но если отбросить формальности, российские борцы вольного стиля взяли два золота усилиями Заурбека Сидакова (весовая категория до 74 кг) и Ахмеда Усманова (до 79 кг), а также серебро и бронзу. Вице-чемпионом мира в весе до 61 кг стал Абасгаджи Магомедов, а третье место в категории до 65 кг занял Шамиль Мамедов.

Россияне уступили только сборной США, у которой три золота, одно серебро и три бронзы. Все российские призеры турнира завоевали олимпийские лицензии, однако это не значит, что остальные точно останутся за бортом Игр. Завоевать место на главном турнире четырехлетия можно на двух международных соревнованиях весной следующего года. Главное, чтобы российских атлетов пустили в Париж.

«Ребята долго не боролись, да. Но это не оправдание. Это один из факторов, которые мы учитывали. Мы настраивали их на подвиги. Потому что человек в любом случае должен быть готов. На лицензионных соревнованиях ведь всегда непредсказуемые вещи происходят. Я на собственном опыте видел тех, кто по четыре-пять раз выигрывал чемпионаты мира, а потом не мог олимпийскую лицензию завоевать», — рассказал «Чемпионату» тренер сборной России по вольной борьбе Владимир Модосян.

Фото: Magomedmix91/CC BY-SA 4.0/via Wikimedia Commons Шамиль Мамедов

Звездный российский борец Садулаев снялся с ЧМ из-за травмы

Двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира в весе до 97 килограммов Абдулрашид Садулаев не смог пополнить богатую коллекцию наград. В полуфинале россиянин встречался с представителем Бахрейна Ахмедом Тажудиновым и был вынужден сняться с поединка из-за травмы шеи. Это же повреждение не позволило ему поучаствовать в схватке за бронзовые медали.

Садулаев вернулся в Москву, где его прооперировали. По словам президента Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, которые приводит ТАСС, реабилитация займет минимум два-три месяца.

«Операция прошла успешно. Впереди курс реабилитации и много работы. Благодарен вашим тёплым словам и пожеланиям. Спасибо Дмитрию Николаевичу Дзукаеву и его команде за высокий профессионализм. Скоро будем в строю и продолжим дорогу в Париж!» — написал Садулаев в соцсетях.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Абдулрашид Садулаев

Представители греко-римской борьбы из России показали худший результат на ЧМ в истории

Россия (до 1991 года — СССР) участвовала в турнире на протяжении 70 лет и никогда не демонстрировала настолько слабого результата. Единственной медалью стала бронза, завоеванная Ауэсом Гонибовым в неолимпийском весе до 82 кг. Во всех олимпийских категориях россияне остались вне топ-5 лучших спортсменов. Предыдущий антирекорд был установлен на чемпионате мира в Париже в 2017 году. Тогда российские борцы греко-римского стиля остались без золотых медалей, но завоевали два серебра и две бронзы.

Правда, уже через год российские классики реабилитировались и провели лучший чемпионат мира в своей истории. На турнире в Будапеште сборная России взяла сразу шесть золотых медалей.

Женская сборная России осталась без медалей

Турнир провалили и российские девушки, которые во всех десяти весовых категориях остались без медалей. Потолком для представительниц страны стала стадия 1/4 финала, дальше никто пробиться не смог. Таким образом, россиянки пока остаются без олимпийских лицензий, но шанс исправить ситуацию еще будет.

Украинские спортсмены отказывались фотографироваться с россиянами

Перед стартом чемпионата мира руководство UWW рекомендовало российским и украинским спортсменам не пожимать друг другу руки, чтобы избежать конфликтов. Кроме того, было объявлено, что российские судьи не могут быть назначены на схватки украинских борцов, а украинские судьи — на схватки с участием россиян.

Однако украинские борцы решили не только не пожимать руки россиянам, но и отказались от совместных фотографий, которые предусмотрены для призеров соревнований. Так, украинец Ярослав Фильчаков отказался фотографироваться с россиянином Ауэсом Гонибовым во время церемонии награждения призеров турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 82 кг, а украинский вольник Василий Михайлов отказался от совместной фотографии на пьедестале с россиянином Ахмедом Усмановым.

«Кроме наших украинских братьев эту процедуру никто не тиражирует. Все на это смотрят с сожалением. Их надо понять — их разорвут, вот они и ходят бедолаги, глаза прячут. Жалко на них смотреть», — рассказал ТАСС Мамиашвили.

Он также отметил, что в борцовском сообществе над этой ситуацией никто не злорадствует. По словам Мамиашвили, к украинским спортсменам относятся с пониманием и стараются их поддержать.

В Федерации спортивной борьбы России еще не выработали позицию по участию в ОИ

Глава ФСБР в разговоре с корреспондентом NEWS.ru подвел итоги чемпионата мира в Белграде и ответил на вопрос об участии в предстоящих Олимпийских играх в Париже.

«Пока могу сказать, что итоги удовлетворительные, но для более полного анализа мне нужно дождаться команду и провести со спортсменами и тренерами подробный разбор. Поэтому давайте дня через три я вам расскажу об итогах подробнее», — сказал Мамиашвили.

Он добавил, что по участию в ОИ-2024 мнения российских борцов разделились, причем радикально:

«Кто-то хочет ехать на условиях МОК, кто-то нет. Мы еще не приняли окончательного решения, более того, решение буду принимать не я, оно будет принято внутри команды, и я не буду влиять на эту дискуссию, ребята решат сами».

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