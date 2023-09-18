Украинский борец отказался фотографироваться с россиянином на пьедестале Украинец Михайлов отказался от фото с российским борцом Усмановым на пьедестале

Фото: EPA/ТАСС

Ахмед Усманов

Борец вольного стиля Василий Михайлов, представляющий Украину, отказался от совместной фотографии на пьедестале с россиянином Ахмедом Усмановым на чемпионате мира, который проходит в настоящее время в Белграде, сообщает РИА Новости. Российский спортсмен в понедельник, 18 сентября, одержал победу в весовой категории до 79 килограммов. Украинец стал третьим.

После того как церемония награждения завершилась, призеры собрались для совместной фотографии. Однако к Усманову подошли только обладатель серебряной награды грузинский борец Владимир Гамкрелидзе и обладатель второй бронзы иранец Мохаммад Ноходиларими. Михайлов фотографироваться в компании россиянина отказался.

Чемпионат мира по борьбе завершится 24 сентября. Российские и белорусские спортсмены допущены к участию в нейтральном статусе.

В июне сообщалось, что Министерство молодежи и спорта Украины смягчило позицию по участию своих спортсменов в международных соревнованиях, к которым допущены российские и белорусские атлеты. Вместо ранее установленного запрета на участие теперь ведомство решило лишь не направлять на турниры с участием россиян и белорусов официальные делегации.

Ранее Федерация тяжелой атлетики Ирана пожизненно дисквалифицировала штангиста Мостафа Раджаи после того, как он пожал руку атлету из Израиля Максиму Свериски на подиуме с победителями. Тяжелоатлет-ветеран финишировал вторым в своей категории на чемпионате мира по тяжелой атлетике среди мастеров 2023 года в Польше. 26 августа он стоял на подиуме, укрывшись иранским флагом. Два спортсмена пожали друг другу руки и сфотографировались вместе.