Иран запретил штангисту заниматься спортом за рукопожатие с израильтянином

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федерация тяжелой атлетики Ирана пожизненно дисквалифицировал штангиста Мостафа Раджаи после того, как он пожал руку атлету из Израиля Максиму Свериски на подиуме с победителями, сообщает издание Aljazeera. Тяжелоатлет-ветеран, финишировал вторым в своей категории на чемпионате мира по тяжелой атлетике среди мастеров 2023 года в Польше. 26 августа он стоял на подиуме, укрывшись иранским флагом. Два спортсмена пожали друг другу руки и сфотографировались вместе.

Позиции федерации соответствуют позициям священного истеблишмента Исламской Республики Иран, — заявили в ведомстве.

Раджаи запретили заниматься всеми видами спорта, а его поступок назвали непростительным. Хамид Салехиния, возглавлявший сборную по тяжелой атлетике, также был отстранен от своего поста, а федерация сообщила, что комитет, созданный для представления тяжелоатлетов-ветеранов, распущен.

По данным организаторов, в чемпионате по тяжелой атлетике в Кракове приняли участие более 1000 спортсменов из 47 стран. Иран не признает Израиль как страну и строго запрещает любые контакты между иранскими и израильскими спортсменами. В течение многих лет иранские спортсмены отказывались встречаться с израильтянами на соревнованиях и много раз были дисквалифицированы с турниров или отказывались от участия в соревнованиях по медицинским показаниям.

В июне сообщалось, что министерство молодежи и спорта Украины смягчило позицию по участию своих спортсменов в международных соревнованиях, к которым допущены российские и белорусские атлеты. Вместо ранее установленного запрета на участие теперь ведомство решило лишь не направлять на турниры с участием россиян и белорусов официальные делегации.