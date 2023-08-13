Смолкин, Дэвис, Костенюк: кто из российских спортсменов сменил гражданство

Фото: Ma Ning/XinHua/Global Look Press

Диана Дэвис и Глеб Смолкин

Заместитель министра спорта России Алексей Морозов заявил, что каждая смена спортивного гражданства российскими атлетами является потерей для страны. Об этом сообщает ТАСС. Кто из спортсменов принял решение выступать под флагом другого государства?

В пресс-службе Минспорта РФ рассказали, что с начала 2022 года 76 человек сменили гражданство.

«Мы с каждой федерацией на связи, в каждой смене спортивного гражданства есть какой-то свой трек. Это не лавинная ситуация, гражданство меняли и до всех событий. Не могу сказать, что это гигантские цифры, но это для нас потеря. Мы стараемся общаться со спортсменами, убеждать их в том, что они должны выступать за свою родину», — подчеркнул Морозов.

После начала специальной военной операции Международный олимпийский комитет (МОК) советовал спортивным организациям не допускать российских атлетов до мировых и европейских чемпионатов. В марте 2023 года представители МОК отметили, что россияне и белорусы могут участвовать в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов.

Кто из российских спортсменов сменил гражданство

Участники Олимпиады в Пекине, вице-чемпионы России в танцах на льду, дочка Этери Тутберидзе и сын актера Бориса Смолкина — Диана Дэвис и Глеб Смолкин — получили возможность выступать за сборную Грузии, заявила тренер сборной России Елена Чайковская.

«Заявления от Дэвис и Смолкина на переход не поступало, но 22 мая к нам пришел релиз из Грузии с просьбой дать им возможность перехода. Мы рассмотрели этот вопрос, бюро исполкома 25 мая постановило их отпустить. Они полтора года после Олимпийских игр не принимали участия ни в каких соревнованиях, на них не были затрачены деньги. Они не приезжали в Россию, поэтому мы их отпустили», — рассказала она.

Двенадцатый чемпион мира по шахматам Александра Костенюк в начале этого года сменила спортивное гражданство с российского на швейцарское. Десять лет назад она получила паспорт Швейцарии, выйдя замуж за гражданина этой страны. Костенюк некоторое время выступала под флагом ФИДЕ из-за санкций в отношении РФ.

27 марта 2023 года стало известно, что уроженка Москвы Варвара Грачева, которая занимала 41-е место в рейтинг-листе Женской теннисной ассоциации, получила гражданство Франции и станет второй ракеткой своей новой страны. Сообщения о том, что спортсменка подала заявление на получение паспорта Франции, появились в марте 2023 года. Тогда об этом рассказало французское издание L’Equipe. Переход под флаг другой страны подтвердил агент Грачевой.

В апреле 2023 года двукратный чемпион РФ по вольной борьбе Куруглиев выиграл золото чемпионата Европы в Загребе (Хорватия) в весовой категории до 86 кг. Это вторая медаль высшей пробы для дагестанца. Первую он завоевал в 2017 году в составе сборной России, вторую — уже под флагом Греции.

Пловчиха Анастасия Кирпичникова, сменив спортивное гражданство, пообещала выиграть много медалей для Франции. Она проживает в этой стране последние четыре года.

«Я в восторге, этот первый титул очень важен для меня. Ждала этого очень долго. Надеюсь выступить еще лучше на дистанциях 800 и 1500 метров. Теперь мне легче тренироваться, потому что я мотивирована принять участие в чемпионате мира за Францию. Франция — моя вторая страна, это мой дом. Я хочу выиграть много медалей для Франции», — комментировала спортсменка.

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