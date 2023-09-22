Роднина рассказала, нужно ли платить призовые россиянам за участие в ОИ Ирина Роднина заявила, что россиянам нужно платить призовые за ОИ даже без флага

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российские спортсмены, которые примут участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже, должны получить призовые от государства за завоеванные медали, заявила NEWS.ru депутат Государственной думы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина. По ее словам, россияне на протяжении нескольких лет выступали без флага и гимна на соревнованиях и все равно получали выплаты.

Если они займут призовые места, то почему нет? Мы без флага, без гимна несколько лет выступали, все получали призовые места и подарки от президента, — сказала Роднина.

Ранее заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров заявил, что спортсмены, которые будут участвовать в Олимпиаде в нейтральном статусе, не получат призовые за выступление на Играх. Позднее его слова опроверг министр спорта Олег Матыцин, отметив, что в бюджете РФ средства на выплаты атлетам выделены.

Олимпийские игры 2024 года состоятся в Париже и пройдут с 26 июля по 11 августа. МОК допустил россиян до участия в Играх в нейтральном статусе и под флагом комитета.