Шесть чеченцев в сборной Франции по борьбе. Кто они и как такое возможно? На молодёжном чемпионате Европы в Румынии за французов будут выступать только этнические чеченцы

Фото: Domenico Cippitelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Рахим Магомадов (слева)

Молодежная сборная Франции на чемпионате Европы по вольной борьбе (всего — шесть спортсменов) будет полностью составлена из этнических чеченцев. Кто они и как такое возможно? Выступали ли эти атлеты раньше за сборную России? Что стоит за этой парадоксальной на первый взгляд новостью, разбирался NEWS.ru.

Что за шесть чеченцев выступят за молодежную сборную Франции на чемпионате Европы по вольной борьбе

Заявка сборной Франции была опубликована на официальном сайте Федерации борьбы Франции (FFLDA). Команду на турнире в Бухаресте представят шесть спортсменов: Адам Бибулатов (весовая категория до 61 кг), Хамзат Арсамерзуев (65), Мухаммад-Амин Сангариев (70 кг), Магомед Делиев (74 кг), Рахим Магомадов (86 кг) и Адлан Висханов (92 кг).

Будет ли сборная России участвовать в ЧЕ по вольной борьбе

Соревнования пройдут с 13 по 19 марта. Как известно, сборная России, которая традиционно выигрывала много медалей на любом чемпионате по борьбе, в Румынии не выступит. Спортсмены по-прежнему отстранены от соревнований из-за рекомендации МОК.

Выступали ли французские чеченцы за сборную России

Первый вопрос, который возникает в связи с шестью чеченцами во французской сборной, звучит так: имеют ли эти спортсмены отношение к российской системе спортивной борьбы? Президент федерации Михаил Мамиашвили заявил РИА Новости, что не имеют.

Они никогда не выступали за сборную России, потому что давно являются гражданами Франции. Большинство из них уехали из нашей страны еще детьми и практически никакого отношения не имеют к нам. Может быть, получали азы у нас. Если они отобрались на турнир, то это сильные ребята. Желаю им удачи, — сказал Мамиашвили.

Фото: fflutte.com

Какие результаты показывают чеченские спортсмены в сборной Франции

На самом деле шесть чеченцев в составе сборной Франции — не такая уж сенсация. Например, в прошлом году на таком же чемпионате в составе сборной Франции было четверо этнических чеченцев.

Самый титулованный из них — Хамзат Арсамерзуев. В прошлом году на молодёжном ЧЕ он уже брал серебро, был третьим на молодежном чемпионате мира и седьмым — на взрослом. 20-летний Рахим Магомадов в весе до 80 кг имеет в послужном списке титул чемпиона Европы среди юниоров, а тяжеловес Адлан Висханов на том же турнире был третьим.

Когда и почему семьи чеченских борцов уехали из России во Францию

Известно, что семья Рахима Магомадова уехала из Чечни в 2007 году, а родственники бронзового призера чемпионатов Европы и мира Адлана Висханова покинули республику год спустя. Причиной отъезда Висханов называл болезнь матери и «напряженную ситуацию в России». Начиная с середины 1990-х во Францию уехало несколько десятков тысяч беженцев из кавказской республики, и в 2013 году чеченская диаспора во Франции оказалась крупнейшей в Европе.

Самый известный из выступавших за Францию чеченских борцов — Зелимхан Хаджиев. Он дважды брал медали на чемпионатах Европы (серебро в Каспийске-2018 и Бухаресте-2019), участвовал в Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Он родился в чеченском селении Солнечное, но в 10 лет вместе с семьей переехал во Францию.

Почему в сборной Франции по вольной борьбе много представителей других национальностей

Этнические французы исторически неплохо выступали в борьбе, например, Стив Гено на Играх-2008 в Пекине взял золото в греко-римском стиле, а спустя четыре года в Лондоне завоевал бронзу. Его родной брат Кристоф показал такой же результат в другой весовой категории. Но в целом во Франции из единоборств намного более популярно дзюдо, поэтому в борьбе всегда было много представителей других национальностей.

В каких еще сборных на ЧЕ есть чеченцы

Этнические чеченцы на предстоящем ЧЕ будут выступать не только в составе сборной Франции, представители республики есть и в других командах. Например, за сборную Польши поборется Аминджон Садуллоев, за Германию выступит Шамиль Устаев, а за Италию — Ахмеджан Темботов. Как и в случае с французскими чеченцами, эти трое борцов тоже никогда не выступали за сборную России.