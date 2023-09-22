WADA может запретить атлетам из России выступать под флагом страны

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запретит спортсменам из России выступать под флагом страны на Олимпийских и Паралимпийских играх, а также на чемпионатах мира и Европы, если Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не выполнит критерии соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, сообщается на сайте WADA. РУСАДА дали 21 день на то, чтобы согласиться или не согласиться с предъявленными обвинениями. В случае подачи иска в суд от РУСАДА, санкции всемирного агентство не могут быть приведены в действие до вердикта инстанции.

Флаг РФ не будет развеваться на региональных, континентальных чемпионатах и чемпионатах мира. Флаг РФ не будет развеваться на Олимпийских и Паралимпийских играх до тех пор, пока условия восстановления не будут соблюдены, — говорится в сообщении.

22 сентября исполкомом WADA сообщил, что РУСАДА продолжает не соответствовать Всемирному антидопинговому кодексу.

В декабре 2019 года из-за ряда допинговых скандалов вокруг российских спортсменов исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и ввел санкции на российский спорт сроком на четыре года. 17 декабря 2020 года CAS смягчил санкции WADA. Действие санкций истекло в декабре 2022 года.

В Министерстве спорта России ранее заявили, что отказываются платить взносы в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) за 2023 год на прежних условиях. Согласно исполнительному комитету WADA, РФ должна была заплатить в 2023 году $1 267 023. Сумма рассчитана на основе шкалы взносов страны в Совет Европы.