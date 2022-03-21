Знаменитый шеф-повар рассказал, есть ли дешёвые аналоги сахара

Знаменитый шеф-повар рассказал, есть ли дешёвые аналоги сахараЗнаменитый шеф-повар Емельяненко рассказал, есть ли дешёвые аналоги сахара
Знаменитый шеф-повар и ведущий Василий Емельяненко в комментарии для NEWS.ru высказался о том, есть ли дешёвые аналоги сахара. По его словам, этот продукт считается самым доступным из всех, так как заменители сахара стоят намного дороже. Конкуренцию может составить только индийский джаггери. Сахар начали скупать на фоне новых санкций против России.
Дешёвых аналогов сахара нет, потому что сахар сам по себе самый дешёвый продукт из всех сладких. Все сахарозаменители стоят дороже. Альтернативные, типа виноградного сока, сиропа агавы и всего прочего, стоят дороже в разы, поэтому почему запрещён вот этот вот белый сахар — потому что он самый дешёвый синтетический сахар в мире, дешевле его не бывает. Можно, конечно, поискать в Индии — сахар пальмовый, который называется джаггери — вот он, наверное, будет килограмм стоить дешевле. Но он не такой сладкий — он нефильтрованный, странный сахар, похож на высушенную патоку. Возможно, он дешевле просто потому, что в пересчёте на индийскую валюту он дешевле. А у нас нет аналогов, — отметил эксперт.
Ранее в Минсельхозе заявили, что Россия полностью обеспечивает себя основными видами продовольствия, включая зерно и продукты его переработки, мясную и рыбную продукцию, сахар, растительное масло, овощи и фрукты. Потребность же в импортных товарах незначительна и в основном приходится на продукцию, которую не производят в России в силу климатических условий, а российские импортёры работают с широким кругом поставщиков из других стран.