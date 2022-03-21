Знаменитый шеф-повар рассказал, есть ли дешёвые аналоги сахара

Фото: pixabay.com

Требования о ношении масок снимаются для пассажиров поездов дaльнего следования и на вокзалах, но остаются в качестве рекомендательных мер, сообщили представители РЖД в своём Telegram-канале. При этом компания по-прежнему прoдолжит проводить дезинфекцию подвижного состава и помещений вокзалов.

Маски сброшены — снимаются ограничения для пассажиров в поездах дальнего следования и на вокзалах. Поскольку эпидемическая ситуация стабилизировалась, постепенно снимаются действующие ограничения в поездах и на вокзалах российских железных дорог,...