Завтрак за 15 минут! Сырники с кабачками и фетой — обалденная вкуснятина

Сырники с кабачками и фетой — нежная революция в привычном рецепте! Эти необычные сырники перевернут ваше представление о классическом блюде. Сочетание творога с солоноватой фетой и сочными кабачками создает удивительно нежную текстуру и насыщенный вкус, который понравится даже тем, кто равнодушен к традиционным сладким сырникам. Это идеальный вариант для полезного завтрака или оригинальной закуски.

Начните с подготовки кабачка — молодой цукини натрите на мелкой терке и слегка отожмите, чтобы удалить лишнюю влагу. В глубокой миске разомните вилкой фету, добавьте творог, яйцо и мелко нарезанный укроп. Тщательно перемешайте, затем добавьте кабачок, соль и перец по вкусу. Постепенно вводите муку — тесто должно получиться мягким, но сохранять форму.

Разогрейте сковороду с толстым дном, добавьте топленое масло. Влажными руками сформируйте небольшие котлетки и обжарьте на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Важно не пережаривать — внутри сырники должны остаться нежными и сочными.

Подавайте теплыми со сметаной, свежими овощами или зеленым салатом.

Ранее сообщалось, как приготовить плюшки-ватрушки с творогом и яблоком! Обалденная вкуснятина на завтрак!