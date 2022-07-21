Запущено приложение, определяющее рак по фотографии полового органа В Сингапуре создали приложение HeHealth, определяющее половые болезни и рак по фото полового органа

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Специалисты из Сингапура разработали приложение для определения рака полового члена, а также других заболеваний, передающихся половым путем. Чтобы распознать свой недуг, пользователь должен поднести половой орган к камере смартфона. Искусственный интеллект сможет выявить не только имеющиеся болезни, но и потенциально возможные, сообщает Mashable.

Приложение HeHealth позиционируется как первый сервис для определения половых заболеваний у мужчин. Как отмечают разработчики, их сервис превосходит врачей первичной медико-санитарной помощи по нахождению ряда болезней. Наиболее точно он определяет вирус папилломы человека.

Подчеркивается, что вся процедура происходит анонимно, и болезни распознает исключительно искусственный интеллект. Кроме этого, приложение не собирает личную информацию о своих пользователей, а все полученные данные подвергаются тщательному шифрованию.

Также создатели заявляют, что по состоянию на июль 2022 года сервисом воспользовалось более 1000 человек, и большинство показаний было подтверждено врачами. В будущем они рассчитывают его совершенствовать и всячески обновлять.

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