Минздрав допустил введение QR-кодов для всех прививок «Известия»: в Минздраве предложили использовать QR-код для всех прививок

Фото: Michael Bihlmayer via www.imago-/www.imago-images.de/Global Look Press

На фоне спада заболеваемости COVID-19 не имеет смысла полностью отказываться от использования QR-кодов. Эта система может быть распространена на все прививки, которые делают гражданам. Такой мыслью поделился в интервью «Известиям» заместитель министра здравоохранения, курирующий вопросы цифровизации медицины, Павел Пугачёв.

Полностью отказываться от QR-кодов не имеет смысла. <...> Мы искренне убеждены, что только удобные сервисы могут стать массовыми и заслужить доверие граждан. Наша задача — переводить в формат электронных документов с QR-кодом как можно больше медицинских бумаг, чтобы дать возможность всегда иметь их под рукой на «Госуслугах» и использовать там, где это необходимо, — пояснил Пугачев.

Говоря о том, где именно в медицине могут применяться QR-когды, замминистра упомянул вакцинацию. Он отметил, что большинство граждан не помнят, когда и от чего прививались, при этом подобную информацию практически невозможно при необходимости получить в открытом доступе.

Многие, чтобы «вспомнить», сдают дорогостоящие анализы, которые показывают наличие антител к той или иной инфекции. Так что собранная информация о вакцинации более 80 млн граждан может стать первым шагом к формированию цифрового медицинского профиля пациента, — заявил Пугачёв.

Он подчеркнул, что с помощью такой системы можно будет оценить, например, коллективный иммунитет к тому или иному заболеванию с точностью до населённого пункта, а также дать прогноз рисков распространения инфекции.

Ранее сообщалось, что крупнейшие российские банки в мае отметили резкий рост числа и объёмов платежей по QR-кодам через Систему быстрых платежей. Россияне стали использовать этот способ как замену Apple Pay и Google Pay и чаще оплачивать им покупки.