Замена Крымскому мосту: где пройдет новая железная дорога, когда построят Логист Храпач: обеспечить полную безопасность нового ж/д пути в Крым невозможно

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

У моста через Керченский пролив должна появиться альтернатива. Об этом в числе первых заявил губернатор Крыма Сергей Аксенов. Если этот проект реализуют, добраться до полуострова можно будет по новой железной дороге, которая пройдет по присоединенным территориям. Эта идея получила поддержку на уровне обеих палат парламента РФ. О том, каким окажется новый путь в Крым, каким образом удастся обеспечить его безопасность, — в материале NEWS.ru.

О каком проекте идет речь

По заявлению Сергея Аксенова, альтернативным маршрутом Крымскому мосту может стать новая железная дорога от Ростова-на-Дону. По его словам, проект строительства предполагает, что железнодорожные пути пройдут через ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.

«Принципиально идею поддерживаю. Нас, конечно, интересует прямая ветка — мы бы серьезно логистику сократили и в меньшей степени зависели бы от Крымского моста, который больше 28–30 пар поездов за сутки не пропустит. Для нас это был бы определенный коридор возможностей», — уточнил Аксенов.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий указывал, что строительство железной дороги между Ростовом-на-Дону и Крымом уже началось. По его оценкам, этот проект будет способствовать экономическому развитию области. Балицкий утверждает, что существующая трасса, идущая вдоль города Пологи на Волноваху, значительно устарела и к тому же подвергается регулярным обстрелам, находясь рядом с линией фронта. Балицкий считает, что новая железнодорожная ветка позволит решить задачи военных, а также вопросы транспортировки зерна, железной руды, угля.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что в новых регионах планируется строительство современных участков железной дороги. По его мнению, такая мера позволит удовлетворить спрос на перевозку грузов и пассажиров на присоединенных территориях.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Железнодорожные пути Феодосии в Крыму

Для чего нужна новая дорога

Как рассказал NEWS.ru крымский политолог Денис Батурин, необходимость альтернативного пути очевидна.

«Военная угроза Крымскому мосту — не главная причина и аргумент. Материковое направление дорог — условие экономического развития северного и центрального Крыма. Вариативность логистики должна сказаться на ценовой ситуации, повысить конкуренцию среди субъектов предпринимательства и транспортных компаний», — утверждает Батурин.

Он подчеркнул, что этот путь важен не только для Крыма. Херсонская и Запорожская области, а также ДНР, через которые пройдет новая железная дорога, получат определенную выгоду в социально-экономической сфере.

«Железная дорога пройдет от Ростова-на-Дону до Крыма, через Мариуполь и Бердянск. Это неизбежно усилит и взаимовыгодное межрегиональное экономическое сотрудничество. Автомобильная дорога через Мариуполь уже несколько месяцев является удобным логистическим маршрутом не только для коммерческого транспорта, но и для частных лиц, так как значительно сокращала путь в Крым, позволяла избежать потери времени, связанной со сложным (в результате досмотров и тревог) маршрутом через Керченский мост», — отметил собеседник NEWS.ru.

По словам Дениса Батурина, также не стоит забывать и о продолжающемся вооруженном конфликте, когда дороги через присоединенные к РФ территории — это еще и «опора военной логистики».

Руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов утверждает, что Крым заинтересован в такой альтернативе, потому что мост через Керченский пролив является целью регулярных атак ВСУ и с моря, и с воздуха. В разговоре с NEWS.ru он напомнил, что движение по переправе периодически перекрывается, уже дважды мост подвергался серьезному разрушению, находился на долгосрочном ремонте.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Поврежденная часть на Крымском мосту. Июль 2023 года

«В отсутствие альтернативного пути крымчане подвергаются повышенному риску. Собственно говоря, ВСУ пытаются перерезать сухопутный коридор между Крымом и материковой Россией, в том числе и для того, чтобы предотвратить строительство подобных инфраструктурных проектов. И тот факт, что российские власти такие проекты сейчас активно обсуждают, снова подчеркивает провал украинского „контрнаступа“», — утверждает Иванов.

Эксперт полагает, что сухопутная железная дорога и быстрее, и безопаснее. К тому же, уверен собеседник NEWS.ru, она будет обладать более высокой пропускной способностью, не говоря о том, насколько проще ее ремонтировать и поддерживать в надлежащем техническом состоянии, чем Керченский мост.

По какому маршруту пройдет железная дорога

Как предполагает Олег Иванов, новая железная дорога, вероятно, пройдёт подальше от зоны боевых действий, ближе к линии моря — из Таганрога через Мариуполь, Бердянск и Мелитополь.

Расстояние между Таганрогом и Мелитополем, которые, скорее всего, и предполагается соединить новой железнодорожной веткой, составляет менее 300 километров. В первую точку поезда ходят из Ростова-на-Дону, а от второй есть путь в направлении крымского Джанкоя.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Согласно обсуждаемому проекту, предлагается проложить железную дорогу от Ростова-на-Дону через Таганрог, Мариуполь, Бердянск и Мелитополь, ее дистанция на 200 км сократит путь в Крым, рассказал NEWS.ru председатель правления ассоциации «Межрегионавтотранс» офицер ФСБ в запасе Сергей Храпач.

«Если говорить о транспортной доступности Крыма, то, по данным Главгосэкспертизы РФ, к 2025 году пропускная способность железнодорожной сети внутри Крымского полуострова составит 12 пар пассажирских и 19 пар товарных поездов в сутки. При этом глава Крыма Аксенов сообщил, что пропускная способность моста через Керченский пролив составляет 28–30 пар поездов в сутки», — обратил внимание Храпач.

Таким образом, указал эксперт, действующая пропускная способность Керченского моста соответствует планируемой пропускной способности железнодорожных магистралей Крыма, так что в этом аспекте создание альтернативной железнодорожной магистрали не обосновывается потребностями в перевозках.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Пассажиры садятся на электричку Керчь — Анапа перед отправлением на вокзале Керчи

По словам Храпача, если запрос на строительство нового пути связан с угрозами уничтожения моста через Керченский пролив и с обеспечением группировки ВС РФ грузами военного назначения, возникает предположение, что конфликт с Украиной «не закончится как минимум в ближайшие два-три года».

Кто уже поддержал проект

По словам сенатора от Крыма Ольги Ковитиди, расширение логистических коридоров на полуостров сегодня является «крайне важной задачей».

«Появление такой железной дороги позволит решить проблемы поставки угля, железной руды, зерна, продуктов питания. Для того чтобы это строительство началось, конечно же, нужна политическая воля и экономическая поддержка. В то, что Крымский мост появится, тоже не все верили», — напомнила Ковитиди в беседе с NEWS.ru.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов заявил, что чем шире сеть железнодорожных путей и автомагистралей — тем лучше будет работать внутренняя экономика.

«Так что альтернативный путь в Крым вдоль северо-западного побережья Азовского моря — это отличный проект. Это не только улучшенная связь с полуостровом, но и серьезная экономическая подпитка для регионов Новороссии, по которым пройдет дорога. Там оживится торговля, разовьются собственные курорты, сеть гостиниц и прочий придорожный бизнес. Это упростит торговлю с другими регионами», — сказал Наумов NEWS.ru.

Также парламентарий отметил, что строительство новой дороги может стать политическим проектом по налаживанию связи с присоединенными территориями.

Можно ли обеспечить безопасность новой дороги

Сергей Храпач в разговоре с NEWS.ru утверждает: построить железнодорожное полотно и сопутствующую инфраструктуру на территории Запорожской и Херсонской областей можно даже в период СВО. Однако он уверен, что обеспечивать требования транспортной безопасности по российским критериям в ближайшее время «будет невозможно».

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости Проверка железнолорожных путей

«Более того, противодиверсионные мероприятия, направленные на обеспечение безопасности самой железной дороги, пассажиров и работников, потребуют отвлечения значительных сил и средств МВД, ФСБ, Минобороны, которые, конечно, крайне необходимы в зоне проведения СВО», — подчеркнул Храпач.

Политолог Олег Иванов полагает, что атаки и обстрелы ракетами большой дальности со стороны ВСУ никуда не денутся, но восстановить железную дорогу, идущую по земле, можно за дни, тогда как в случае с мостом счет идет на недели и месяцы.

Впрочем, военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин куда более сдержанно оценивает перспективы новой железной дороги. По его мнению, прежде чем начинать полномасштабное строительство, необходимо «отодвинуть от российских границ украинские боевые системы», а также взять под контроль Николаевскую, Одесскую и Черкасскую области Украины.

«В ином случае дорога будет оказываться под регулярными обстрелами противника. Границы придется отодвинуть как минимум на 300 километров», — пояснил в беседе с NEWS.ru Литовкин.

Он полагает, что строительство нового пути в Крым — вопрос «не сегодняшнего и даже не завтрашнего дня», а «скорее послезавтрашнего». Литовкин подчеркнул, что при возведении такого объекта нельзя не учитывать сохраняющиеся военные риски.

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