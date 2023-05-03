Диверсии на железной дороге: опасно ли теперь ездить на поездах В Брянской области два товарных поезда ушли под откос после взрывов на путях. Грозит ли «рельсовая война» пассажирскому сообщению?

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

За неделю сразу два подрыва на железной дороге произошли в Брянской области, граничащей с Украиной. 1 мая с рельсов сошёл локомотив, а за ним еще несколько вагонов грузового поезда. На следующий день очередной взрыв на путях пустил под откос ещё один товарный состав. NEWS.ru поговорил с экспертами и узнал, насколько защищена российская железнодорожная инфраструктура от возможных диверсий.

Как два поезда подорвались в Брянской области

Утром 1 мая стало известно, что на перегоне Рассуха — Унеча в Брянской области из-за подрыва железной дороги сошёл с рельсов грузовой поезд из 60 вагонов. Он вёз нефтепродукты и пиломатериалы. После крушения начался пожар, никто не пострадал. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о диверсии.

«В результате происшествия с рельсов сошли два локомотива и семь вагонов. Остальные вагоны удалось отогнать на безопасное расстояние», — добавил Богомаз.

Фото: t.me/avbogomaz Брянский губернатор Александр Богомаз подтвердил, что на железной дороге сработало взрывное устройство

На следующий день неизвестные вновь подорвали железную дорогу под Брянском. Telegram-канал Baza сообщил, что вечером 2 мая в районе станции Снежетьская сошли с рельсов около 20 вагонов поезда. Он перевозил сталь, удобрения, металлическую стружку, фанеру, пиломатериалы, известь и металлические балансы. Как уточняет SHOT, двухсекционный тепловоз сгорел, повреждения получили еще несколько вагонов с щебнем и пиломатериалами. Также в Telegram-каналах сообщили, что из опрокинувшихся цистерн вытекло 12 тонн дизельного топлива.

Telegram-каналы «112» и Baza утверждают, что перед крушением произошло несколько взрывов. Брянский губернатор Александр Богомаз подтвердил, что на железной дороге сработало взрывное устройство. Никто не пострадал. По данным Baza, основной состав также повреждений не получил — опрокинутые вагоны были отцеплены и поезд отправился дальше. Mash уточнил, что мощность взрыва составила до 10 килограммов в тротиловом эквиваленте. Взрывом было повреждено 300 метров железной дороги.

Утром 3 мая стало известно, что на железнодорожном перегоне Красный Рог — Почеп в Брянской области стрелочник заметил вырытые под путями ямы, в которые, предположительно, неизвестные собирались заложить взрывные устройства.

Диверсантов не нашли. К их поиску привлечены солдаты из воинских частей Брянской области. В регионе объявили план «Перехват». По данным источника SHOT, оба взрыва на путях, которые произошли 1 и 2 мая в Брянской области, могли совершить одни и те же диверсанты. Примерное расстояние между местами диверсий — около 111 километров.

Фото: t.me/avbogomaz Брянский губернатор Александр Богомаз подтвердил, что на железной дороге сработало взрывное устройство

Mash в свою очередь утверждает, что взрывы совершили разные диверсионные группы. Сейчас, по данным канала, в Брянской области их действует несколько. Взрыв 1 мая совершила ДРГ из трёх — пяти человек, говорится в публикации. Эти же люди могли совершить подкоп на перегоне Красный Рог — Почеп. А подрыв 2 мая могла организовать другая группа, члены которой скрылись с места ЧП за несколько минут до взрыва.

Можно ли результативно бороться с «рельсовой войной»?

По словам генерал-майора ФСБ в отставке Александра Михайлова, всё зависит от того, есть ли у силовиков нужная им информация.

«Только наличие первичной информации даёт возможность спецслужбам просчитать ходы противника. Если такой информации нет, то с этим бороться очень сложно, потому что у каждого столба по милиционеру не поставишь. А железная дорога всегда была уязвима не только для террористов, но и для маргиналов, которые и болты откручивали, и пытались внедриться в процессы управления. Поэтому надо исходить из того, что если есть информация — есть результат, нет информации — есть последствия», — пояснил офицер.

Михайлов полагает, что «сейчас в стране огромное количество приехавших мигрантов [с Украины], многие из которых прибыли не с самым хорошим настроением и с определёнными жизненными установками». Но, по словам собеседника NEWS.ru, выявлять среди них потенциальных диверсантов без участия в этом процессе всех россиян силовикам сложно, как и в целом «эффективно обеспечивать безопасность на территории России».

Фото: Игорь Маслов/РИА Новости

«У нас огромное количество частного сектора в приграничных районах, где они могут оседать, поэтому надо включать все механизмы, и в первую очередь гражданское общество. К сожалению, к этой теме мы ещё не приступили. Что в Брянской области сейчас существует такое, что может противостоять хотя бы на бытовом уровне усилиям противника? Если это есть, то как работает? Если не работает, то надо выяснять, кому было поручено», — задался вопросами Александр Михайлов.

По его мнению, на фоне происходящих событий в России должна быть «чёткая персональная ответственность государственных чиновников, которые отвечают за безопасность граждан в своём регионе».

Журналист и исследователь террористических движений Дмитрий Ершаков в беседе с NEWS.ru вспомнил, как боролись с диверсиями на железной дороге во времена чеченских войн. «На Северном Кавказе в 1990-х — 2010-х в самую горячую пору на сложных участках работала инженерная разведка. То есть железнодорожные пути регулярно проверялись. Регулярно обезвреживали самодельные взрывные устройства. Хотя подрывы тоже случались. Как правило, речь шла о грузовых составах. При этом нельзя сказать, что „рельсовая война“ была одним из основных направлений деятельности подполья. Так сложилось в силу объективных факторов, прежде всего. В частности, в силу отсутствия разветвленной железнодорожной сети», — объяснил Ершаков.

Какова цель диверсантов

По мнению Александра Михайлова, сегодня целями диверсантов могут стать не только коммуникации российской военной группировки, но и пассажирские поезда. «Безусловно, угроза есть и для пассажирских перевозок. В Брянской области подорвали грузовые составы, которые шли не с такой большой скоростью, как идут пассажирские, в особенности „Ласточка“ или „Сапсан“», — сказал генерал ФСБ.

Он напомнил, что «самые страшные события происходят в так называемых мёртвых зонах — там, где не ждёшь». По словам Михайлова, пока «в зоне повышенного внимания» находятся приграничные Брянская, Курская и Белгородская области, в других регионах наблюдается «расслабуха».

Фото: Константин Чалабов/РИА Новости

Дмитрий Ершаков предположил, что страна столкнулась «с типичной „рельсовой войной“ малой интенсивности». Он напомнил, что в 2022 году инциденты с подрывами железнодорожного полотна уже происходили на приграничных территориях. «Скорее всего, речь идет о целенаправленном нарушении коммуникаций. Не уверен, что это как-то особо сказывается на жизнедеятельности этих самых [пограничных] территорий. Сугубо информационного эффекта пока больше, как мне кажется», — полагает эксперт.

Он также выразил надежду, что поскольку до настоящего времени объектами атак становились грузовые составы, до пассажирских «руки не дойдут». Но, как предупреждает Дмитрий Ершаков, «при условии дальнейшего продолжения конфликта исключать ничего нельзя». «В зоне риска по-прежнему прифронтовые регионы. Хотя история показывает, что расстояние при желании не проблема. Один из самых громких железнодорожных терактов кавказского подполья — подрыв „Невского экспресса“ в 2009-м — был совершен на границе Тверской и Новгородской областей, за сотни километров от основного театра боевых действий», — напомнил собеседник NEWS.ru.

Как спастись во время крушения поезда

В Западном управлении СК на транспорте рекомендуют при крушении или экстренном торможении поезда схватиться за поручни и упереться в стену или сиденье ногами, чтобы не упасть. Безопаснее всего опуститься на пол вагона, спрятав голову под откидным столиком, чтобы защититься от падающих с полок вещей. Лечь нужно лицом на пол, закрыв шею руками. Пассажиров, находящихся на местах против движения, при резкой остановке по инерции отбрасывает на спинку сиденья. Они не успеют сгруппироваться на полу, поэтому в таком случае лучше оставаться на месте, согнувшись и прикрыв голову с шеей руками во избежание травм.

На боковых местах лучше лежать ногами в сторону движения. В этом случае при столкновении или резком торможении пассажир упирается в перегородку между плацкартами ногами, а не головой, что сократит угрозу серьёзных травм.

Если во время крушения человек оказался в проходе вагона, необходимо лечь на пол по направлению движения состава, также закрыв голову и шею руками, а ноги согнуть в коленях.

Фото: Максим Блинов/РИА новости

В случае блокировки двери и отсутствия возможности покинуть вагон через обычный выход нужно выбраться через окно, разбив его. Делать это лучше направленным ударом со всей силы каким-либо тяжёлым предметом. Но важно помнить, что в момент аварии нельзя выпрыгивать из окна поезда до момента его полной остановки.

Оказавшись на земле, стоит передвигаться небольшими шажками во избежание поражения электрическим током. Из-за крушения поезда возможен обрыв контактного кабеля, поэтому в радиусе до 30 метров вокруг его соприкосновения с почвой (особенно в сырую погоду) может образоваться «шаговое напряжение». При попадании в эту область возможен удар током или непроизвольные судорожные сокращения мышц. Покидать опасный участок следует либо мелкими шагами, либо прыжками.

Если при аварии разлилось топливо, надо отойти от поезда на безопасное расстояние, поскольку возможны пожар и взрыв.

При пожаре в вагоне нужно закрыть окна, чтобы ветер не раздувал пламя, и уходить в передние вагоны. Если это сделать невозможно, надо идти в конец состава, плотно закрывая за собой все двери. Прежде чем выйти из купе в коридор, надо подготовить защиту для дыхания: головные уборы, шарфы, куски ткани, смоченные водой.

Оказавшись снаружи, пассажир, если его состояние позволяет это, должен по необходимости помочь другим людям, нуждающимся в эвакуации из вагонов или медицинской помощи.