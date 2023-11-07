Аксенов назвал альтернативу Крымскому мосту Аксенов: альтернативой Крымскому мосту станет железная дорога от Ростова-на-Дону

Фото: vk.com/aksenovrk

Сергей Аксенов

Альтернативным маршрутом Крымскому мосту может стать новая железная дорога от Ростова-на-Дону, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, которые приводит РИА Новости, проект строительства предполагает, что железнодорожные пути пройдут через ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.

Принципиально идею поддерживаю. Нас, конечно, интересует прямая ветка — мы бы серьезно логистику сократили и в меньшей степени зависели бы от Крымского моста, который больше 28–30 пар за сутки не пропустит. Для нас бы это был определенный коридор возможностей, — уточнил Аксенов.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что строительство железной дороги между Ростовом-на-Дону и Крымом уже стартовало. Он отметил, что дорога будет способствовать экономическому развитию области. Балицкий добавил, что существующая дорога, идущая вдоль города Пологи в направлении Орехова через Камыш-Зарю на Волноваху, уже устарела и к тому же подвергается регулярным обстрелам ВСУ. Балицкий добавил, что новая железнодорожная ветка позволит решить задачи военных, а также вопросы транспортировки зерна, железной руды, угля.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявлял, что в новых регионах планируется строительство современных участков железной дороги. По мнению российского лидера, данная мера позволит удовлетворить спрос на перевозку грузов и пассажиров в новых республиках.