Что известно о железной дороге между Ростовом и Крымом, для чего она нужна Стартовало строительство новой железной дороги между Ростовом и Крымом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что начались работы по строительству железной дороги, соединяющей Крым и Ростов-на-Дону. Что об этом известно, для чего она нужна?

Что рассказал Балицкий о новом проекте

Глава региона сообщил, что железная дорога будет проходить от Акимовки до Ростова-на-Дону через Бердянск и Мариуполь.

«Второй проект, строительство которого уже начато со стороны Донецка, — это железная дорога, которая будет проходить от Акимовки до Ростова через Бердянск и Мариуполь. Этот проект уже начат. Акимовка ниже Мелитополя, юго-западнее находится, как раз железнодорожный узел, с которого пойдет строительство», — отметил Балицкий.

Он пояснил, что новая дорога позволит обезопасить транспорт и людей от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Помимо этого, нынешнее железнодорожное полотно устарело, а новый проект позволит быстрее развиваться региону в экономическом плане.

«Построив железнодорожную ветку, хотя бы одну колею, без электрической тяги, пусть она будет тепловозная, но мы решим задачи военных. И самое главное, решается вопрос вывоза зерна на континент, вывоза железной руды, лома, угля и многих элементов, которые нам сегодня надо связать с Большой землей. Потому что ездить через Крымский мост не только далеко, но еще и сегодня мост является объектом повышенной опасности», — резюмировал Балицкий.

Когда стало известно о планах построить новую железную дорогу

6 апреля президент России Владимир Путин на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным заявил, что в новых регионах планируется строительство современных участков железной дороги.

По мнению российского лидера, данная мера позволит удовлетворить спрос на перевозку грузов и пассажиров в новых республиках.

«Железные дороги. Там нужно сделать пару, может быть, даже три соединения между имеющимися магистралями. И это будет дополнительно очень хорошая возможность, чтобы обеспечить необходимое количество перевозки грузов и пассажирское движение», — заявил российский лидер.

Также президент обратил внимание, что власти РФ заняты вопросом расширения автомобильных дорог в новых регионах. Об этом, по словам Путина, он намерен поговорить со всеми главами новых субъектов России.

15 июня заместитель главы правительства Запорожской области по экономике Андрей Козенко на площадке Петербургского международного экономического форума рассказал, что стартовали предпроектные изыскания по новому железнодорожному пути, который соединит Крым с Ростовской областью через Запорожскую область и ДНР.

«Проводятся предпроектные изыскания, связанные со строительством железнодорожного пути, который соединит Республику Крым, Херсонскую область, Запорожскую область с ДНР и Ростовской областью. Это станет дополнительной возможностью для перемещения грузов железнодорожным транспортом наряду с Крымским мостом. На сегодняшний день проект проходит предварительное согласование. Рассчитываем, что строительство будет закончено в ближайшие несколько лет», — рассказал Козенко во время ПМЭФ.

Он пояснил, что новая железная дорога будет идти почти параллельно автомобильной трассе из Крыма в Ростов, которая также находилась на стадии проекта.

«Это, на самом деле, большое достижение будет для области. Регион станет хорошим транзитером, здесь можно будет строить и хабы, и терминалы. В этом плане мы уже продумываем, как это все увязать», — подчеркнул Козенко, сообщал ТАСС.

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