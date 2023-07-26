Как объехать Крымский мост по суше: что с дорогами, безопасностью, АЗС Туристы рассказали о дороге на полуостров, которая идет через ДНР, Запорожскую и Херсонскую области

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После взрыва, произошедшего на Крымском мосту 17 июля, не все россияне отменяют отдых на полуострове этим летом. Чтобы уменьшить поток машин со стороны Краснодарского края и пробку на подъезде к Керчи, туристам посоветовали выбрать другой маршрут: по суше из Ростовской области через ДНР, Запорожье и Херсонщину. NEWS.ru изучил отзывы россиян и узнал, насколько безопасно перемещаться по новым территориям и к чему готовиться тем, кто хочет воспользоваться этим маршрутом.

Опасно ли ехать в Крым по суше

Как заявил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий, сухопутная дорога в Крым «достаточно безопасна» и следующим по ней автомобилям «впрямую ничего не угрожает». Он посоветовал не останавливаться без необходимости на трассе в темное время суток.

«Особенно это касается транспортных развилок, когда люди часто хотят съехать с маршрута и съездить в какой-нибудь город. Хорошо, если это Мелитополь или Бердянск. Если это город Пологи, Энергодар, Васильевка, Михайловка, Куйбышево, Токмак — эти города, скажем так, лучше пока не посещать, потому что эти города, максимально приближенные к линии боевого соприкосновения. То есть с трассы съезжать в направлении северо-запада нежелательно», — сказал Балицкий в эфире телеканала «Россия 24» 24 июля.

Пользователи соцсетей и чатов в Telegram обсуждали возможность проезда в Крым или из него по сухопутной трассе через ДНР, Запорожье и Херсонскую область еще до подрыва моста. В частности, об этом рассказывали жители полуострова.

«Инета нет, связь тоже не везде. Топливо дороже. Карты и переводы принимают. Дороги почти сделаны. Немного в Джанкойском районе убитой дороги. Лучше ехать днем, чтоб не попасть на комендантский час в Запорожье. В целом все нормально. Езжу с зимы, там постоянно», — написала 13 июля в одном из сообществ пользователь «ВКонтакте» из Севастополя Светлана Маврина.

Уже 17 июля, в день подрыва на Крымском мосту, россияне начали еще активнее обсуждать альтернативный маршрут через новые территории.

«Смело езжайте, ничего не бойтесь. Через аэропорт Платов, на Таганрог, потом на Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Джанкой. Дорога очень хорошая, новый асфальт. Да, блокпостов много, но проверяют быстро. По времени, таганрогскую таможню проходить лучше рано утром (в пять-шесть часов). Машин практически нет. Дальше до Джанкоя прибудете — часиков пять езды», — написал Максим Багунов в группе трассы М-4 Дон с соцсети «ВКонтакте».

Ему возразил пользователь Александр Корень, который полагает, что двигаться по этому маршруту «очень утомительно»: «Не надо туда ехать — 12 постов военных, везде проверка, дорога плохая». С ним согласился и пользователь с ником Ilya Meloman: «Эта дорога для морячков, кому экстрима не хватает. Это же надо, так не бояться за свою жизнь и жизнь своей семьи, чтобы этой дорогой ехать».

Фото: Shutterstock.com

Что говорят о трассе в Крым туристы и водители

Как пишет участник Telegram-чата «Сухопутный путь» по имени Вадим, который 25 июля ехал из Ростовской области на юг Крыма, весь этот путь занял восемь с половиной часов.

«Из Таганрога выехали сегодня в 4:00, в 9:30 выехали с Чонгара. В Алуште были в 12.30. Блокпостам были неинтересны. <...> На КПП Чонгар сначала нужно пройти паспортный контроль, потом досмотр авто. <...> Дорога по новым территориям — 99% идеальное полотно без камер, разметки и ДПС. Ехали 130 [километров в час] плюс-минус. Движение на дороге в целом адекватное, единственное, многие авто без дневных огней и их плохо видно на встречке. Ночью если эту дорогу не знаешь, наверное, ехать не стоит. После Чонгара готовьте силы для поездки по „стиральной доске“», — написал Вадим.

Житель Луганска Дмитрий Попов рассказал, что дорога из Луганска в Крым по Керченскому мосту заняла 18 часов из-за пробок. Домой он уже добирался объездным путем по новым территориям за 11,5 часов.

Особенно его впечатлили руины "Азовстали", "напоминающие Чернобыль".

«Проезжал Мариуполь не очень быстро. Дорога позволяла, но удивлялись двум пейзажам: разрушенным домам вдоль дороги, и выросшим красивым новостройкам! Ехали вдоль „Азовстали“ потом, Чернобыль напоминает. После Марика (Мариуполя. — NEWS.ru) потом очень нудная дорога на Донецк, через Волноваху. Но хорошая, я 140 ехал, иногда 150. Скорости просто не замечаешь на пустой дороге», — поделился Попов.

Другие пользователи рассказывают об автозаправках, качестве дорожного полотна и отсутствии освещения.

«Заправки были, заправлялись за Мариуполем, останавливаться на отдых не хотелось, ехали ночью, и хотелось скорее выехать оттуда, впечатление от трасы, в целом, неплохое, 80% отличный свежий асфальт, но так как ехали ночью и дорога без разметки и освещения в большей ее части, было немного стремновато, много блок-постов», — написала пользователь «ВКонтакте» Тома Серегина 23 июля.

Илья Ларин из Рязани под ее постом ответил, что въезд со стороны Таганрога он проехал за 10 минут: «Документы только проверяют и багажник». На обратном пути проверка машин «более тщательная», смотрят паспорта и свидетельства о рождении детей. Он добавил, что заправлял свой автомобиль перед Таганрогом, и топлива «в принципе хватает до Джанкоя».

«КПП много, но туристов не трогают, на всем протяжении новых территорий вести видеосъемку запрещено, поэтому снимайте регистраторы. У нас изъяли флэшку из него на выезде. Ночью ехать не советую, так как новый асфальт без разметки, освещения нет, очень много КПП из бетонных блоков, которые в темноте плохо видно», — добавил Илья Ларин, резюмировав, что не столкнулся во время поездки «с каким-либо беспределом или проблемами».

Фото: Александр Сухов/РИА Новости Дорога через Мариуполь

Как вести себя на дорогах новых территорий

Экс-председатель парламента Новороссии Олег Царев опубликовал в своем Telegram-канале инструкцию по проезду по сухопутному коридору в Крым. Он посоветовал заправить полный бак, запастись наличными и питьевой водой.

«Помните, что вы въезжаете в регионы, на севере которых идут боевые действия, в самих регионах введен режим военного положения. Не останавливайтесь по возможности в необорудованных для этого местах. Останавливайтесь на заправках и в городах. Заправки будут через каждые 50-100 километров. На многих принимают карты. Можно перекусить. По пути вы будете встречать военные посты. Делайте все, что говорят военнослужащие. Не хамите, не „качайте права“. Максимум вас попросят предъявить документы и показать вещи. Документы всегда держите рядом», — говорится в инструкции.

Там же сказано, что путь из Крыма в Ростовскую область через Мелитополь и Мариуполь составляет около 400 километров или пять-шесть часов езды. Перед поездкой надо загрузить офлайн карты на случай плохой связи, которая периодически пропадает. Царев советует не отправляться в дорогу ночью.

«Не заходите в поля и леса. Не фотографируйте технику и солдат русской армии. Будьте вежливы и спокойны», — говорится в сообщении.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В каких городах действует комендантский час и другие ограничения

Блогер и бывший одесский депутат Игорь Димитриев в беседе с NEWS.ru пояснил, что дорога от Таганрога до Джанкоя «приличного качества» и по ней можно «достаточно быстро ехать».

«Там долгое время были сложности с блокпостами и комендантским часом (его отменили 17 июля на автомобильных дорогах М-14 и М-18. — NEWS.ru). Но сейчас сама трасса позволяет свободно проехать с минимальными ограничениями. Единственное, съезд с трассы и заезд на территорию населенных пунктов предполагает комендантский час. Он действует в разных местах по-разному, в основном с 23:00 до 5:00. Что касается безопасности, то в последнее время движение по маршруту на Джанкой через Мариуполь, Мелитополь, Бердянск было безопасным и прилетов не было, за исключением атаки по мосту в переходе Чонгар [22 июня]», — рассказал Димитриев.

Что касается поездок по контролируемым РФ территории Запорожской и Херсонской областей, то, по словам собеседника NEWS.ru, «конечно, там есть ограничения».

«Понятно, что вблизи зоны боевых действий перемещаться нежелательно, да и это вызывает вопросы у военнослужащих и правоохранителей. Лучше проезжать транзитом и особенно не останавливаться», — добавил блогер.

Есть ли гостиницы, телефония и онлайн-платежи

По словам Игоря Димитриева, гостиницы можно подобрать в Кирилловке, окрестностях Мариуполя, Бердянска и Геническа: «Там курортная зона, осталось много отелей, куда можно заехать и остановиться, но там будет действовать комендантский час». Согласно данным сервиса booking.com, стоимость суток в одной из гостиниц под Бердянском составляет 4,3 тысячи рублей, в Геническе — более 5 тысяч рублей.

Автозаправки на новых территориях есть, но они, по словам собеседника NEWS.ru, расположены «не очень часто». Примерно в 70% из них можно расплачиваться картами «Мир». Но, как предупреждает Игорь Дмитриев, «в экстремальных условиях есть общее правило — лучше иметь наличные и заправленный бак».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С высокими ценами на бензин и дизтопливо на присоединенных территориях российские власти обещали бороться. В частности, в Запорожской области намерены наказывать топливных операторов за необоснованное завышение предельно допустимых цен. В августе из-за роста стоимости топлива на российском рынке в регионе их поднимут не больше чем на 1,3-2 рубля, ориентируясь на показатели Крыма и ДНР. Бензин АИ-92 будет стоить не выше 53,8 рубля за литр, АИ-95 — 59,6 рубля, солярка — 61 рубль, газ — 27 рублей. В Херсонской области также установлены предельные цены на ГСМ: бензин АИ-95 — 59 рублей за литр, АИ-92 — 54 рубля, дизельное топливо — 62 рубля, сжиженный газ — 27 рублей.

По словам Димитриева, сотовая связь на протяжении сухопутного коридора работает. «Операторы зашли на условиях технического роуминга. То есть [использование мобильной связи] там вроде как отдельно не оплачивается, но технически телефон переключается [на местных операторов]. Единственное, что он переключается не у всех. Необходимо проверить настройки, включить роуминг и, если есть какие-то сложности, подобрать местного оператора вручную», — советует Димитриев.

Как писал «Коммерсант», до конца июля компания крымского оператора «К-Телеком» (в Запорожской и Херсонской областях — «+7Телеком». — NEWS.ru) намерена построить сети связи на территориях, через которые идет сухопутный коридор.

Что касается навигации, то, как рассказал NEWS.ru Игорь Димитриев, эти территории обслуживает «Яндекс», но пока его сервисы не показывают пробки и аварии.

По данным властей Запорожской области, на трассах М-14 и М-18 для водителей, следующих по ним транзитом, организованы специальные площадки для отдыха у поселка Акимовка, между селом Пищанское и поселком Новое, в селе Константиновка, в поселке Приазовское, в городе Приморске, в Бердянском районе и в селе Осипенко.

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