Желающим проехать в Крым через новые регионы дали важный совет Балицкий посоветовал едущим в Крым через Запорожскую область не съезжать с маршрута

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Сухопутный коридор в Крым, пролегающий через Запорожскую область, на сегодняшний день довольно безопасен, однако съезжать с маршрута в прифронтовые населенные пункты не рекомендуется, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий. В эфире телеканала «Россия 24» он уточнил, что таковыми сейчас являются Энергодар, Васильевка, Михайловка, Пологи, Куйбышево и Токмак.

Если это город Пологи, Энергодар, Васильевка, Михайловка, Куйбышево, Токмак — эти города, скажем так, лучше пока не посещать, потому что это города, максимально приближенные к линии боевого соприкосновения. То есть с трассы съезжать в направлении северо-запада нежелательно, — объяснил Балицкий.

Он заверил, что на протяжении коридора в Крым россиянам ничего не угрожает: его защищают российские войска, а диверсионная активность противника нейтрализована. Кроме того, вдоль всего маршрута в Крым работают волонтеры.

Вопрос проезда на территорию полуострова через новые регионы России стал актуален после атаки дронов на Крымский мост 17 июля. СК завел уголовное дело по статье «Террористический акт». Подрыв Крымского моста может стать началом серии подобных атак, потому что морские дроны относительно недороги, а технология их производства налажена, заявил украинский военный аналитик Роман Свитан.