Путевки в Крым: можно ли их отменить, дают ли туристам скидки Изменился ли спрос на покупку туров после взрыва на мосту

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В три часа ночи 17 июля Крымский мост был подорван двумя украинскими надводными беспилотниками, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). После этого автомобильное и железнодорожное сообщение там на время ограничили. Сейчас оно частично восстановлено, но многие туристы были вынуждены отменить отдых в Крыму и остановиться, к примеру, в Анапе. Что сейчас происходит с туристами на полуострове и можно ли еще вернуть деньги за путевки в Крым, расскажет NEWS.ru.

Что известно об атаке на Крымский мост

По данным НАК, подрыв Керченского моста произошел с помощью надводных дронов. «В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная составляющая моста. При этом погибли два взрослых человека и пострадал один ребенок», — сообщили в ведомстве.

Следственный комитет России (СК РФ) завел уголовное дело по статье «Террористический акт». В ведомстве Александра Бастрыкина добавили, что в рамках уголовного дела «устанавливаются лица из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастных к организации и исполнению подрыва путепровода, соединяющего Крым с материковой Россией».

Как ранее писал NEWS.ru со ссылкой на украинские СМИ, атака на Крымский мост — совместная операция Службы безопасности Украины (СБУ) и военно-морского флота страны.

«Мост атаковали с помощью надводных дронов. Дойти до моста было сложно, но в конце концов это удалось сделать», — говорится в сообщениях украинских СМИ. Минобороны РФ информацию не комментировало.

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Во время атаки могли использоваться «модернизированные надводные дроны». У поврежденной опоры были найдены обломки водных мотоциклов.

Эксперты предполагают, что у Киева было достаточно причин, чтобы устроить подрыв Крымского моста. По мнению блогера Игоря Димитриева, удар по мосту нацелен на то, чтобы спровоцировать Россию на новый виток эскалации вооруженного конфликта.

Российский журналист Георгий Бовт высказал версию, что есть связь между взрывом на Крымском мосту именно 17 июля и катастрофой малайзийского «Боинга» в этот же день в 2014-м под Донецком.

Падает ли спрос на путевки после подрыва Крымского моста

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин заявил NEWS.ru, что у его компании «Дельфин» сегодня спрос на туры в Крым упал на 40% по сравнению с прошлым понедельником. «И сейчас люди бронируют туры на август и сентябрь — туристы предполагают, что смогут туда доехать в эти месяцы», — добавил Ромашкин.

Он напомнил, что из-за закрытия аэропорта в Симферополе туроператоры продают в Крыму в основном только номера в гостиницах. До них путешественники добираются сами — на машине или поезде. По словам Ромашкина, он не может оценить, что сейчас происходит с бронированием ж/д билетов. Если в ближайшее время власти не назовут точные сроки восстановления разрушенного участка Крымского моста, автомобильный поток туда сократится, говорит эксперт.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Отдыхающие на набережной Гурзуфа в Крыму

Аннулируют ли россияне путевки в Крым и возвращают ли им деньги

Ромашкин отмечает, что те его клиенты, которые должны были заезжать в крымские отели сегодня и завтра, массово отменяют путевки. Но на даты после 20-го июля аннуляций мало. Видимо, туристы ждут дальнейшей информации от властей.

Эксперт отмечает, что его компания, как и многие другие, без проблем возвращает туристам деньги, даже если они должны были заехать в отель сегодня, но передумали: «Вряд ли туроператоры будут настаивать, чтобы турист куда-то ехал. Крым — не самое массовое (и не самое дорогое. — NEWS.ru) направление. Расплатиться с туристами — не проблема».

Можно ли поменять путевку в Крым на Анапу или Сочи

В то же время представитель АТОР допускает, что часть туроператоров предлагают вместо возврата денег отдохнуть на другом курорте — к примеру, в Анапе или Сочи. Это главные конкуренты Крыма. К тому же дорога до Анапы на автомобиле из Москвы занимает примерно столько же, сколько и до Крыма, говорит Ромашкин. До Сочи тяжело доехать из-за размытых дорог после недавнего наводнения в Туапсе и в целом ограничения движения в одну сторону одной полосой.

По его словам, сегодня около 200 клиентов его компании должны были приехать в Крым, но сейчас большинство находятся в Анапе и могут остаться там. «Власти предлагают еще вариант — оставить машину в Краснодарском крае, на электричке переехать Крымский мост, а затем на автобусе доехать до гостиницы. Но сомневаюсь, что будет много желающих», — добавил Ромашкин.

Фото: НАК

Что происходит с туристами в Крыму сейчас и дают ли им скидки

Поезда из Крыма и в Крым постепенно начинают ходить по графику, как и до подрыва моста. Ранее же они задерживались на несколько часов. Поэтому туристы постепенно возвращаются домой, в другие города России. Некоторых отдыхающих сегодня также временно размещали в гостиницах, пансионатах и турбазах. Также власти рекомендовали туристам, которые сейчас едут в Крым на автомобилях, добираться к месту отдыха через Донецкую народную республику и Запорожскую область.

Кроме того, добавляет Ромашкин, часть отелей предложили продлить путешественникам проживание со скидками. Он также ждет, что некоторые гостиницы предоставят клиентам скидки, когда те до них доберутся.

«Но отели Крыма в этом году не шикуют (из-за падения спроса на фоне боевых действий, взрыва на мосту в октябре 2022-го и взрыва на железнодорожных путях в Кировском районе Крыма в июне этого года. — NEWS.ru), у них ограничены финансовые возможности. Поэтому туроператор и сегодня часть расходов берет на себя — к примеру, где-то мы оплатили питание туристов в связи с продлением их проживания», — заключил Ромашкин.

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