Стало известно о новых жертвах подтоплений в Туапсинском районе СК РФ: число жертв подтоплений в Туапсинском районе возросло до четырех

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Тела двух мужчин, погибших в результате подтопления, обнаружены в Туапсинском районе, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время следователи работают на берегу моря в поселке Ольгинка Туапсинского района, где обнаружено тело неизвестного мужчины также с признаками утопления. Принимаются меры к установлению его личности. Поиски 23-летней девушки и 15-летнего подростка продолжаются, — рассказали в ведомстве.

Кроме того, на берегу моря в поселке Тюменском обнаружили тело 19-летней девушки, которая находилась в разрушенном потоками воды частном домовладении. Там же нашли 67-летнего мужчину. Он погиб, когда перегонял автомобиль во время стихийного бедствия. Таким образом жертвами подтоплений стали четыре человек.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что с вечера 11 июля в Туапсинском районе выпало три месячные нормы осадков. К ликвидации последствий стихийного бедствия привлекли 300 человек и 50 единиц техники. В частности, прибыла помощь из Новороссийска и Горячего Ключа.

В пунктах временного размещения остаются люди. Они полностью обеспечены водой, питанием и предметами первой необходимости. Кондратьев заверил, что эвакуированные смогут вернуться домой, как только это станет возможным.