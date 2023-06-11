В Крыму произошел взрыв на железнодорожных путях Аксенов: из-за повреждения ж/д путей в Крыму остановлено движение поездов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кировском районе Крыма произошло повреждение железнодорожных путей, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. Движение поездов временно остановлено.

В Кировском районе Крыма в связи с повреждением железнодорожного полотна приостановлено движение поездов, — написал Аксенов.

По его информации, пострадавших в результате ЧП нет.

Telegram-канал «112» сообщает, что на железнодорожных путях произошел взрыв. По информации канала, в результате ЧП поврежден товарный локомотив. Telegram-канал Baza уточнил, что взрыв произошел прямо перед составом, однако машинист, увидев подрыв полотна, успел применить экстренное торможение. По данным канала, от взрывной волны в кабине посыпались стекла, сам машинист не пострадал.

По предварительным данным, двоих рабочих посекло осколками, оба отказались от госпитализации, сообщает «112». Власти региона не комментировали эту информацию.

В настоящее время уточняются обстоятельства произошедшего. На месте взрыва работают экстренные службы. По информации Аксенова, восстановление полотна займет около трех-четырех часов. Для пассажиров организуют автобусный трансфер.

Кировский район расположен к северу от Коктебеля и Феодосии. По его территории проходит железная дорога Джанкой — Керчь.

Ночью 11 июня в районе Алексеевского городского округа в Белгородской области сошли с рельсов 15 грузовых вагонов. Пустой состав следовал до станции одного из предприятий. В результате ЧП никто не пострадал. Движение электричек и пригородных поездов было остановлено.