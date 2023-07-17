Гостевые дома в Анапе, Сочи, Абхазии, Крыму: сколько стоят, как выбрать И как проживание на этих курортах подорожало за год

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Многие сегодня планируют отпуск на вторую половину лета. Заграничный отдых из-за роста курса доллара стал малодоступным, и россияне выбирают между парой недель на даче и поездкой на российский юг или в Абхазию. Как за последний год выросли цены на отдых в гостевых домах этих регионов, где отдохнуть выгоднее всего и что нужно учесть при бронировании жилья, расскажет NEWS.ru.

Сколько сейчас стоит отдых в гостиничных домах на юге

Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин в беседе с NEWS.ru отмечает, что цены на проживание в гостевых домах и отелях выросли на 8–12% за год. Это касается курортов Краснодарского края и Абхазии. А вот Крым, напротив, за год подешевел на 15%. Так, средний чек за сутки проживания в гостевом доме или в гостиничном номере (категория отеля 3*), включая завтраки, составляет: в Крыму — 3 тыс. руб. на человека, в Анапе — 4 тыс. руб., в Сочи — 4,5 тыс. руб., в Абхазии — 3,3 тыс. руб.

По оценке же президента Российской гостиничной ассоциации (РГА) Геннадия Ламшина, цены на номера именно в гостиницах юга России за год (по сравнению с летом 2022 года) выросли сильнее — в пределах 20%. Цены в гостевых домах проанализировать сложнее, так как они работают в «сером поле», говорит Ламшин.

Дороже всего обойдется отдых в Сочи, а дешевле всего — в Крыму (владельцам отелей и гостевых домов пришлось снизить цены из-за близости боевых действий). При этом самым оптимальным курортом с точки зрения цены и комфорта Сергей Ромашкин называет Анапу. «С одной стороны, добираться до нее не так далеко, как до Сочи или Симферополя, с другой стороны, к услугам отдыхающих — песчаные пляжи. Такой отдых подойдет прежде всего для семей с детьми», — говорит он.

Фото: shutterstock.com

Где и как лучше бронировать жилье

Ранее самый популярный сервис бронирования жилья — Booking.com — ушел из России 5 марта и перестал принимать оплату с карт российских банков. Но подобных сайтов, в том числе российских, еще достаточно много.

По данным компании — разработчика софта для управления отелями TravelLine, весной прошлого года больше всего онлайн-бронирований гостиниц — 27,6% — было зафиксировано на агрегаторе «Островок». Еще 12% — на сайте «Броневик», 11,45% — на сервисе «Яндекс.Путешествия», 9,4% — на 101hotels.com, 9,3% — на «Академсервисе», 7,8% — на «Алеане», 3,95% — на Zabroniryi.ru, 3,72% — на OneTwoTrip, 2,45% — на Pegas, 1,92% — на портале «Городской центр бронирования».

Если турист ставит своей главной задачей экономию денег, то ему лучше всего использовать вышеназванные сервисы бронирования гостиничных домов, отелей и апартаментов, чтобы сравнить цены в конкретный момент времени, считает Сергей Ромашкин. Цены меняются постоянно, и важно использовать все каналы продаж. Сайты-агрегаторы часто дают скидки по партнерским программам с банками, и номер можно забронировать дешевле, отмечает Ромашкин.

Геннадий Ламшин советует смотреть актуальные цены непосредственно на официальных сайтах гостиниц или крупных туроператоров. Последние, кстати, помимо пакетных туров продают и просто размещение, без транспортных услуг.

Что касается бронирования номеров в гостевых домах, туристы, как правило, находят подходящие варианты на сайтах, где собрана информация о гостевых домах в конкретных населенных пунктах — Ялте, Витязево, Джемете, Гаграх и т. д. Чаще всего хозяева просят оплатить в качестве брони стоимость одних-двух суток проживания (затем они зачтутся в общую стоимость) и предлагают встретить отдыхающих на вокзале или в аэропорту. На стоимость номера в гостевом доме влияют сезон (самые высокие цены — с середины июля до сентября), вместимость, наличие санузла в комнате и ее площадь, удобства и услуг в виде кондиционера, холодильника, интернета, удаленность от моря.

На что нужно обратить внимание при выборе номера

Также при выборе того или иного вида проживания следует обращать внимание на то, классифицирована гостиница или нет. Там, где не хватает классифицированного номерного фонда, многие как раз пользуются услугами гостевых домов, говорит Ламшин.

«Но имейте в виду, что гостевые дома работают в „серой зоне“, то есть в нелегальном поле, поэтому чтобы не остаться разочарованным сервисом лучше прислушаться к „сарафанному радио“ — отзывам друзей, родственников и знакомых», — советует Геннадий Ламшин.

Фото: shutterstock.com

Какие сюрпризы могут ждать в гостевых домах

Опрошенные NEWS.ru туристы, которые ранее неоднократно отдыхали в гостевых домах на юге России, отмечают, что, к примеру, под Туапсе или в Абхазии им разрешали пользоваться кондиционерами всего несколько часов в день, в моменты наименьшей нагрузки на сети — после 22:00. Поэтому о том, как будут обстоять дела с охлаждением воздуха в том или ином гостевом доме, лучше уточнить по телефону или электронной почте еще до бронирования и оплаты.

Также лучше узнать заранее, не только на сайте, но и при звонке или по переписке, есть ли в выбранном вами номере свой санузел. Часто один санузел может быть организован на весь этаж, и делить его будут, к примеру, 5–10 семей, что не очень удобно.

Кроме того, следует проверять реальную удаленность гостевого дома от пляжа. Часто собственники или рекламщики пишут, что размещение находится в 500 метрах от моря, хотя по факту оно вдвое дальше. Лучше перепроверять эту информацию, вбивая адрес дома в «Яндекс.Карты» или Google Maps и прокладывая маршрут до ближайшего пляжа.

Следует обратить внимание и на удаленность гостевого дома от автомобильных трасс и железных дорог. Иначе отдыху будет мешать шум, как рано утром, так и поздно ночью. Подпортить отдых могут и соседи — гостевые дома часто предлагают мангалы своим клиентам, и те могут отмечать отпуск под вашим окнами до самого утра. Если, конечно, хозяева не оговорили заранее часы тишины — об этом также стоит спросить до оплаты брони.

В то же время у гостевого дома есть и плюсы. Цены там могут быть ниже, чем в гостиницах (опять же из-за неофициальной работы таких домов). А если едете с семьей, и хочется либо сэкономить на питании, либо учесть различные предпочтения и аллергии супругов и детей, то гостевые дома часто бесплатно предлагают воспользоваться кухней. О том, есть ли на ней плита и необходимая посуда, тоже лучше узнать заранее. И, конечно же, читайте отзывы на сайтах-агрегаторах (хозяева гостевых домов там же могут ответить на критику), чтобы не было неприятных сюрпризов.

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