«Это кайф»: стоит ли ехать в Дагестан, сколько стоит отдых В 2023 году турпоток в города региона вырос. Что говорят путешественники о ценах, сервисе и достопримечательностях Дагестана

Фото: shutterstock

Дагестан становится одним из популярных туристических направлений в России. Местные власти ожидают, что в 2023 году регион посетят более двух миллионов человек. По словам председателя правительства республики Абдулмуслима Абдулмуслимова, туристический поток ежегодно растет на 20%. Где лучше отдохнуть в этой республике, много ли денег придется потратить на поездку, что пишут туристы — рассказывает NEWS.ru.

Что посмотреть в Дагестане

Дагестан известен живописной природой и историческими достопримечательностями. Неля из Уфы вместе с семьей путешествовала по республике на машине. На сайте «Отзовик» она перечислила места, которые рекомендует посетить другим туристам: Сулакский каньон, горы Маяк и Шалбуздаг, село Гамсутль и Карадахскую теснину.

Еще один турист советует совершить прогулку по воде. «Обязательно посетите Сулакский каньон с прогулками на катерах, также не забудьте про Чиркейское водохранилище. Дагестан — это территория самых вкусных национальных блюд народов разных национальностей», — написал он.

Жительница Хабаровска считает, что одного дня на посещение горной части Дагестана и его ущелий недостаточно. Ее поддержала в своем отзыве и другая туристка из Москвы, Мария.

«Мы путешествовали группой пять дней на микроавтобусе с возращением в отель Махачкалы. Посмотрели, посетили и проехали многое: барханы Сарыкум, Гамсутль, Гуниб, набережную Махачкалы, смотровую Сулакского каньона, смотровую Чиркейской ГЭС, само Чиркейское водохранилище — прокатились на катере. Стоит побывать в Дербенте, увидеть архитектурный комплекс цитадель Нарын-кала, Магал-старый город, центральную Джума-мечеть», — поделилась женщина.

Фото: shutterstock Песчаная гора Сарыкум

Лариса из Ростова тоже советует туристам обязательно посетить Дербент. По ее словам, в этом городе можно погрузиться в атмосферу древности. Еще одна путешественница снимала здесь квартиру.

«Мы посетили крепость Нарын-Кала. Невероятно красивое место со своей историей и видом на город», — написала она в отзыве об отдыхе.

Что не нравится туристам в Дагестане

Евгений из Томска рассказал, что на четвертый день отдыха в Дагестане он и его близкие заболели ротавирусной инфекцией. По его мнению, это могло произойти из-за грязной воды.

«Отпуск провален», — пожаловался мужчина.

Денис из Ижевска высказал недовольство грязью и антисанитарией. «Почему никто не пишет про то, что в море купаться почти по всему побережью Дагестана опасно для здоровья?!» — негодует турист.

В других отзывах туристы рассказывают о перебоях в подаче горячей воды — по словам путешественников, ее может не быть весь день. Анастасия из Москвы пожаловалась на отключение света.

Фото: shutterstock Пляж в окрестностях Махачкалы

Она считает, что в Дагестане мало развлечений и не везде можно расплатиться картой. «По сервису — подворотня. Развлечений нет, максимум вечером на пляже надувают батут, и вся местная публика стекается на это, разинув рот, словно на НЛО. Также есть на набережной два убитых в хлам паровозика производства СССР. Вы все на них катались. Только это было в 80-х», — отметила путешественница.

Что хвалят туристы в Дагестане

Впрочем, многие туристы остались довольны отдыхом в Дагестане.

«Здесь тоже есть свои особенности. Как правило, в ресторанах и кафе помещение разделено на комнаты/кабинки, чтобы никто друг другу не мешал. После Москвы мне особенно понравилась размеренность в этом крае», — написала жительница столицы на сайте «Отзовик».

Фото: shutterstock Традиционные дагестанские лепешки чуду

По словам женщины, «если ты сел за стол, то раньше чем через пару часов ты оттуда не выйдешь, да еще и закормят на убой». Она также обратила внимание на то, что перед подачей блюд практически всегда приносят «этажерку» с сухофруктами, орехами и, например, свежими яблоками.

«Из местных блюд очень понравилось чуду — это закрытые жареные лепешки с различного вида начинками, например мясом, творогом, картошкой, тыквой и т. д. Ну, конечно же, быть на Каспии и не отведать осетра просто неприлично», — добавила она.

Туристка, представившаяся в Сети Bagira, в своем отзыве назвала Махачкалу «шикарным и чистым городом».

Татьяна из Москвы рассказала, что «кофейни в Дербенте и Махачкале вообще на высшем уровне, получше, чем в Москве и Питере».

Еще одна туристка отметила гостеприимство местных жителей: «Жили в гостевом доме, нас приняли как родных, с утра пригласили пить чай на открытой террасе с нереальным видом на гору, это кайф».

Опасно ли ехать в Дагестан

Турагент Екатерина Данилова поделилась в разговоре с NEWS.ru, что долгое время о Дагестане рассказывали много «нехороших историй», которые во многом и отталкивали туристов. По ее словам, после того как в республику начали массово ездить туристы, имидж республики поменялся.

«Люди увидели, что, во-первых, там очень красиво, во-вторых, безопасно, в-третьих, по-домашнему уютно и гостеприимно. Таким образом, на смену всяким небылицам пришел реальный опыт людей, которые недавно там побывали», — отметила эксперт.

Фото: shutterstock Туристы в Махачкале

В одном из туристических агентств, с представителем которого поговорил NEWS.ru, в подтверждение безопасности региона привели сравнительную статистику по совершенным преступлениям. За первый квартал 2022 года в Дагестане зарегистрировано 402 преступления особой тяжести и 2163 — небольшой. В Нижегородской области — 869 особо тяжких и 5970 небольшой тяжести. Согласно данным Генеральной прокуратуры, в этом году преступлений в республике стало в два раза меньше, чем в прошлом.

Ольга Никитина из Тамбовской области, которая недавно побывала в Дагестане, рассказала NEWS.ru, что там много блокпостов, особенно на дорогах в горах. «Автомобилистов проверяют довольно часто. Внимание привлекают чаще всего тонированные машины. Однако во время проверки документов и осмотров военные ведут себя корректно», — пояснила девушка.

По ее словам, в вечернее время на прогулках по Махачкале она чувствовала себя спокойно: «Никто на тебе не набрасывается, не пытается куда-то силой утащить».

Алена из Омска также призналась, что столица Дагестана вполне безопасна. «Первое, что важно для тех, кто едет в Махачкалу: там действительно безопасно! Времена перестрелок прошли. Вы можете даже ночью в одиночку спокойно ходить по городу. Вы просто, скорее всего, никого не встретите на своем пути. Люди ночью спят. Также вы не встретите пьяных. В заведениях нет алкоголя, кроме баров и отдельных ресторанов», — подчеркнула Алена.

Как одеваться девушкам-туристкам в Дагестане

Дагестан — мусульманская республика, поэтому вопрос об одежде, которую надо взять с собой женщинам, волнует путешественниц.

Турагент Екатерина Данилова утверждает, что туристкам, собирающимся посетить регион, «не нужно заранее приобретать паранджу». По ее словам, по улицам республики вполне можно спокойно ходить в джинсах и футболках. Она подчеркнула, что к туристам дагестанцы относятся лояльно.

«Я сама слышала немало страшилок о том, что девушкам в Дагестане одним ходить нельзя, дескать, обязательно украдут. Много было историй о якобы высоком уровне преступности. На мой взгляд, это были такие байки, легенды, однако из-за них у региона сложился не самый лучший имидж», — пояснила Данилова.

Однако эксперт призвала воздержаться от коротких платьев, приталенных нарядов, блузок с декольте, а также чересчур ярких аксессуаров.

Впрочем, по словам Анастасии из Москвы, позагорать в Дагестане трудно — из-за местного неофициального «дресс-кода». «В понимании местных ты должен родиться, жить и умереть в парандже. Никаких купальников», — написала путешественница.

Ранее Минтуризма Дагестана опровергало запрет на пребывание в купальниках на местных пляжах. Ведомство выпустило специальную памятку с нормами поведения для туристов. Часть рекомендаций касается одежды. Например, мужчинам советуют забыть про шорты и майки, а женщинам — отказаться от мини-юбок и другой открытой или чересчур облегающей одежды.

Также чиновники предупредили, что в республике не стоит обниматься и целоваться на публике, курить и употреблять алкоголь в общественных местах, громко слушать музыку возле мечетей. Кроме того, не приветствуются рукопожатия между мужчинами и женщинами.

Фото: shutterstock Туристка в деревне Кахиб

Сколько стоит отдых в Дагестане

По информации компании PEGAS Touristik, рост продаж туров в Дагестан на летний сезон 2023 года составил 427% в сравнении с прошлым годом. В компании «Интурист» фиксируют двукратное увеличение количества бронирований. В пресс-службе Национального туроператора АЛЕАН также сообщили о значительном приросте летних бронирований на направлении: +67% к прошлому сезону.

По данным Ассоциации туроператоров России, больше всего вырос интерес туристов к пляжному отдыху в Дагестане. Так, в общей структуре спроса по Дагестану в лидерах по количеству заявок пляжные туры. Однако востребованы и отдых в городских отелях, классические экскурсионные туры, комбинированные туры с отдыхом на море и экскурсиями.

Поездка в Дагестан на двоих с посещением достопримечательностей будет стоить в среднем 90 тысяч рублей (перелет из Москвы и трансфер включены). Тур на Каспийское море на семь ночей обойдется в 108 тысяч рублей с авиабилетами.

Представители оператора АЛЕАН сообщают, что средняя стоимость экскурсионного тура в Дагестан на четыре дня — 72 тысяч рублей на двоих (без учета дороги). Пляжный тур на семь ночей с перелетом из Москвы в середине июля будет стоить от 103 тысяч рублей на двоих.

Цена за сутки в отелях Дербента уровня две-три звезды с завтраками в среднем составляет пять — семь тысяч рублей, а в некоторых случаях достигает 12,5 тысячи, следует из данных онлайн-агрегаторов.

По оценкам представителей туриндустрии, гостиницы Дагестана за год подорожали на 25%. Однако отдохнуть там будут все равно дешевле, чем в Сочи.

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