Как лучше добраться до Крыма, Сочи, Анапы в 2023 году Подорожали ли путешествия по России и какой транспорт предпочесть при планировании поездки к морю

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В РЖД заявили, что увеличивают количество поездов на южном направлении на фоне высокого спроса на билеты. В компании указали, что дополнительные составы уже курсируют в Анапу, Новороссийск, Адлер, Кисловодск, Минеральные Воды, Краснодар. Представители туриндустрии утверждают, что отдохнуть нынешним летом на российском юге проблематично именно из-за транспортной доступности. NEWS.ru выяснил, как лучше в 2023 году добраться до Крыма, Сочи и других южных регионов России — на самолете, поезде или на личном автомобиле.

Какие новые поезда запустили РЖД в Анапу и Адлер

Заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов сообщил, что компания постоянно отслеживает наличие билетов на южные поезда и при необходимости добавляет дополнительные вагоны и составы.

«Мы делаем все возможное, чтобы удовлетворить спрос на перевозки. Постоянно мониторим наличие билетов на востребованных направлениях и при необходимости увеличиваем количество мест в поездах за счет дополнительных вагонов, назначения дополнительных поездов, изменения периодичности курсирования существующих», — рассказал замглавы РЖД.

По его словам, дополнительные поезда курсируют в Анапу, Новороссийск, Адлер, Кисловодск, Минеральные Воды, Краснодар. В то же время топ-менеджер признал, что в нынешнем году возможности РЖД по пропуску составов сильно ограничены масштабными работами по модернизации инфраструктуры в центральном транспортном узле. Однако, как заявил Пегов, компания делает все возможное, в том числе разрабатывает новые маршруты из регионов к югу России.

В качестве примера он привел новый пассажирский поезд из Самары в Анапу. Это двухэтажный состав, который следует с остановками в ряде крупных региональных центров, включая Саратов, Волгоград, Краснодар.

Представитель РЖД также сообщил, что компания, готовясь к сезону, отремонтировала и вывела на линии все действующие пассажирские вагоны, которые есть у холдинга. «Даже немецкие „Аммендорф“ — так называемые шоколадки. Это старенькие вагоны с купе, но соответствующие всем требованиям и нормам, в том числе безопасности. Там всё работает, есть и кондиционеры», — сообщил Пегов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему трудно купить билеты на юг

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян обратил внимание, что из-за высокого спроса на поездки в южном направлении билетов не хватает. В частности, 17 мая РЖД убрали возможность покупки билетов за 90 дней. Теперь приобрести билеты можно только за 45 дней. То есть если вы решили сегодня отправиться в Анапу, то рассчитывать на поездку раньше конца августа вряд ли стоит.

«Отдельная проблема сегодня с так называемыми быстрыми поездами. Под таковыми понимаются, например, поезда Москва — Сочи, который идет около 23 часов, Москва — Анапа, Москва — Кисловодск. Тот, что едет чуть более 20 часов, у нас считается быстрым. Но билеты на них найти сейчас практически невозможно, всё раскуплено», — пояснил Мкртчян.

Какие проблемы у «медленных» поездов

Что касается «медленных» поездов, то отыскать на них билеты тоже крайне сложно. Жительница Москвы Марина рассказала NEWS.ru, что на поездку в Анапу в июле она бронировала билеты в начале мая — причем свободными на тот момент оказались лишь плацкартные места. Самый обычный поезд из Москвы в Анапу идет более 30 часов.

О «медленных» российских поездах в Сети уже слагают легенды. Серафима из Екатеринбурга рассказала на платформе «Отзовик» о том, как путешествовала на поезде Челябинск — Адлер.

«Ехали в плацкартном вагоне. Сели в Оренбурге. В вагоне был странный запах. Потом он стал просто невыносимый. Сказали, что сломался унитаз. Причем крайними остались пассажиры. Проводница сказала, что часто ходят в туалет. Ближе к Краснодару дышать стало просто нечем. Вызвали начальника поезда. Оказалось, что заполнена емкость для слива... Два дня мы ехали как в ассенизаторской машине!» — поделилась женщина.

Она также сообщила, что вагон был старый, поломанный. «В общем, полный кошмар, а билеты недешевые», — добавила туристка.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В какие южные города летают самолеты в 2023 году

С начала военной операции на Украине 24 февраля прошлого года ряд аэропортов юга и центральной части России закрыты. Не работают воздушные гавани в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.

Аэропорты Сочи и Минеральных Вод принимают рейсы, поэтому для многих отдыхающих они стали транзитной точкой, откуда можно добраться до других курортов.

Как рассказал Алексан Мкртчян, проще всего сегодня улететь из Москвы в Сочи или Дагестан. Также открыты воздушные хабы во Владикавказе, Нальчике, Грозном, Ставрополе.

По данным OneTwoTrip, стоимость авиабилета с вылетом из Москвы в Сочи начинается от шести тысяч рублей, до Минеральных Вод — от восьми тысяч рублей. Время в пути — около трех часов.

В этом году Анапа считается лидером среди южных направлений: 6,5% туристов, которые едут на поезде, выбирают именно этот курорт, рассказали в «Туту.ру». Альтернативный путь лежит через полет до Сочи и поездку на «Ласточке». На это уйдет семь с половиной часов.

12 июня российские авиакомпании запустили рейсы по дополнительному воздушному коридору на юг России, время в пути сократилось на полчаса. Новые маршруты открыли для полетов в аэропорты Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Минеральных Вод, Махачкалы, Нальчика, Сочи и Ставрополя. Второй воздушный коридор не предполагает отмену основных маршрутов.

Как это работает, можно проследить на примере рейса UT356 Грозный — Москва. Так, согласно данным сервиса FlightRadar24, если 10 июня самолет летел через Казахстан и его полетное время составило 3 часа 2 минуты, то 12 июня рейс воздушного транспортного средства прошел через спрямленный коридор и занял 2 часа 26 минут.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сколько стоит в 2023 году отдохнуть в Крыму

Особая история в нынешнем сезоне с Крымом. Добраться на полуостров на самолете нельзя. Остаются два варианта: железная дорога и автомобиль.

Еще минувшей весной портал TourDom сообщал о том, что россиян предупредили о нехватке билетов на поезда по востребованным южным направлениям на летний период. Например, туристы могли отправиться в Крым на майские праздники в вагоне класса люкс скоростного поезда «Таврия» за 145 тысяч рублей. Время в пути по маршруту Москва — Симферополь составляет 27,5 часа.

Алексан Мкртчян сообщил NEWS.ru, что нынешним летом цена на билеты выросла: теперь поездка в люксовом купе поезда «Таврия», по его словам, обойдется в 186 тысяч рублей в одну сторону. Туда и обратно — почти в 400 тысяч рублей. Как говорит эксперт, за эти деньги можно слетать, например, в Австралию.

При этом бюджетные варианты билетов в Симферополь сейчас тоже есть. Так, стоимость плацкарта на поезд, отправляющийся из Москвы в конце июля, начинается от пяти тысяч рублей. Дорога займет почти двое суток — на более быстрые поезда билетов нет.

Можно поехать в Крым на автомобиле, однако тут есть риск встать в пробку у Крымского моста со стороны Краснодарского края, как случилось в начале июля.

Сколько стоит поехать на юг на автомобиле

Согласно результатам опроса «Открытие Авто», две трети россиян путешествовали в 2022 году на автомобиле по России. Большая часть (76%) уложилась в бюджет до 50 тысяч рублей в поездке. 79% опрошенных готовы вновь поехать на машине в этом году.

Больше всего путешествовали на автомобиле по своему региону дальневосточники (53%), а жители Северного Кавказа (40%), москвичи (36%) и туристы из Центрального федерального округа (35%) ездили за рулем в другие области и города.

Среди основных проблем, с которыми столкнулись путешественники в дороге, опрошенные отметили: низкое качество мобильной связи (47%), несоответствие цены и качества услуг (32%), невысокий уровень сервиса в гостиницах и кафе (17%), низкую культуру вождения в других регионах (16%), низкий уровень самих гостиниц (13%) и неразвитую инфраструктуру заправок (13%) и придорожных кафе (10%). По мнению большинства россиян (69%), главная проблема внутреннего туризма — это, прежде всего, высокие цены.

Между тем, по мнению эксперта Алексана Мкртчяна, россияне понимают под автотуризмом то, что таковым на самом деле не является. «У нас люди садятся в свой автомобиль и едут по городам, останавливаясь в придорожных мотелях. Но это не автотуризм. Автотуризм — это когда люди арендуют автомобильные дома, на которых путешествуют. Однако у нас этот рынок не развит, мы отстаем от Европы на десятилетия. В стране по-прежнему почти нет кемпингов, необходимой для путешествий инфраструктуры», — говорит он.

Несмотря на это, по данным аналитического центра НАФИ, в этом году россияне больше всего хотели бы отправиться на личном автомобиле в Краснодарский (10%), Алтайский край (9%) и Республику Крым (8%). Кроме того, опрошенные часто называли Санкт-Петербург, Карелию и Сочи местами, куда они хотели бы поехать на машине.

Как выгоднее добраться из Москвы в Сочи, Адлер

NEWS.ru подсчитал, как проще и дешевле добраться из Москвы до Сочи семье из трех человек, из которых двое взрослых и один ребенок.

Самый дешевый рейс из Домодедово в аэропорт Адлера в экономклассе будет стоить около €300 на троих, по текущему курсу это почти 30 тысяч рублей. Однако отдельно предстоит еще заплатить за багаж — его стоимость варьируется в зависимости от авиакомпании. В полете придется провести чуть менее четырех часов.

Поезда в Сочи отправляются с Киевского вокзала и едут довольно долго. Сев в вагон, например, 25 июля в 09:41, в пункт назначения вы прибудете 27 июля в 05:49. Поездка в купе семье из трех человек обойдется примерно в 31 тысячу рублей. Если сэкономить и выбрать плацкарт, это обойдется в 16 500 рублей.

Другой вариант — поехать на курорт на автобусе, хоть и со значительно меньшим комфортом. В зависимости от компании-перевозчика и типа автобуса путешествие будет стоить в диапазоне от 3500 до 6500 рублей на человека. Ориентировочное время в пути — 21 час. Таким образом, доехать на автобусе втроем можно как минимум за 10 500 рублей. За чуть больший комфорт в пути придется отдать почти 20 000 рублей на троих — в таком случае автобус может иметь встроенный туалет.

Оставшийся вариант — автомобиль. Стоимость поездки на машине индивидуальна, поскольку предусматривает различное питание и места отдыха по дороге к конечной точке маршрута. Однако в среднем на топливо придется отдать от 9 до 12 тысяч рублей. Отдельная статья расходов — остановка в мотелях, проезд по платным магистралям, штрафы ГИБДД и непредвиденные траты.

Автопутешественник Григорий Остапенко рассказал NEWS.ru, что вывести точную стоимость подобного путешествия сложно. По его оценкам, с учетом использования платных магистралей, ночевки и питания придется заплатить от 10 до 15 тысяч рублей за дорогу в одну сторону.

По трассе М-4 «Дон», ведущей к Черному морю, от Москвы до Сочи на машине — 1600 километров. Преодолеть это расстояние можно примерно за одни сутки, или же с транзитной ночевкой — за двое суток.

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