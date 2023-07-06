Автоэксперт назвал лучшие направления для путешествий на машине Автоэксперт Зенкевич назвал направление по Волге лучшим для путешествия на авто

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Автоэксперт, ведущий авторубрики «Утро России» Иван Зенкевич посоветовал россиянам, желающим отправиться на отдых на личном авто, рассмотреть направление по реке Волге вдоль Центральной России. В беседе с NEWS.ru специалист объяснил, что турпоток по этому направлению значительно меньше, если сравнивать его с южным.

Зенкевич подчеркнул, что такие поездки подходят не всем, а только тем, у кого много свободного времени.

Я бы посоветовал направления по Волге в Центральную Россию, так как туда ездят реже, чем, например, на юг летом. Для себя выделяю Астрахань и Владивосток, но во втором случае это подойдет для тех, у кого много свободного времени, — сказал собеседник.

Он подчеркнул, что сейчас курорты Краснодарского края полностью забиты туристами, к тому же, по его мнению, там небезопасно.

Ранее доктор медицинских наук Владислав Шафалинов заявил, что срок идеального отпуска должен составлять не менее 21 дня, так как это время является средним для адаптации организма. Он отметил, что в советское время не просто так профилактические путевки выдавались на 14 дней, а лечебные — на 21 день.

Ранее NEWS.ru рассказывал, как подготовить автомобиль к дальней поездке. Для этого в первую очередь необходимо пройти техобслуживание, проверить тормозные колодки, а также систему охлаждения и кондиционирования. Кроме того, важно проверить давление в шинах.