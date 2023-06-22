Сочи или Турция в 2023 году? Где дешевле, куда еще можно поехать россиянам Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал, какие направления пользуются популярностью у туристов

Фото: Shutterstock

Отдых в Сочи

Сезон отпусков в разгаре. В какие страны россияне могут поехать в 2023 году, где лучше отдохнуть этим летом — в Сочи или Турции, сколько стоит путевка на двоих, какие направления наиболее популярны сейчас? Эти вопросы NEWS.ru задал вице-президенту Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрию Горину.

В какие страны чаще всего путешествуют россияне

— Дмитрий Львович, какие самые популярные летние направления в 2023 году?

— Есть два самых популярных направлениях — Турция и Россия. Это заметно по количеству путешественников. У туроператоров много предложений по таким направлениям как ОАЭ, Таиланд, Египет и Шри-Ланка. С пересадками можно улететь на Кипр, в Италию, Испанию, Грецию и Черногорию.

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В России лидерами по количеству туристов можно считать Краснодарский край, Кавказские Минеральные Воды, курорты Северного Кавказа, Москву, Подмосковье, Ленинградскую область, Татарстан и Калининградскую область.

— Назовите самые бюджетные страны для отдыха.

— Бюджет зависит от запроса, от категории гостиницы, от перелета, от количества дней в путешествии. В том числе и от курса валюты и инфляции. С точки зрения бюджета можно сказать следующее: туркомпании и авиаперевозчики предлагают более дешевые варианты по акциям бронирования, которые проходят дважды в год.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин во время интервью изданию NEWS.ru

Есть направления со специальными летними скидками. Например, ОАЭ. В 2023-м компании предлагают туры во многие страны примерно из одной ценовой категории — вне зависимости от времени перелета. Куба, Таиланд, Эмираты будут стоить примерно одинаково.

Не стоит забывать, что в этом году в России нет программы кешбэка, а также чартерных туристических перелетов, которые раньше субсидировались государством. Этими программами активно пользовались не менее 3,5 млн человек из России.

Какой отдых интересует российских туристов

— Какие факторы важны туристам при выборе страны для отдыха? Может, они едут на шопинг, например, из-за ухода из РФ многих брендов?

— Туры с шопингом сейчас комбинируются с обычным отдыхом. Выделить эту категорию чисто с целью шопинга сложно. Основной принцип при выборе — это отдых на море. Путешественники также ориентируются на стоимость турпакета и наличие прямых перелетов. Как только появляются такие рейсы, спрос на билеты повышается на 20–30%. Приведу пример: долгое время не было прямых перелетов на Сейшельские острова, когда они появились — цифры выросли.

Сейчас также выбирают гастрономические путешествия, винные туры, активный отдых на природе. В последние годы стали популярны международные и речные круизы по России. Например, некоторые начинаются из Турции. В таком путешествии можно совместить поездки в несколько стран, например, в Грецию и Италию.

Фото: NEWS.ru Отдых в Сочи

— Сколько россиян поедут за границу этим летом?

— Около пяти миллионов российских туристов отправятся путешествовать в другие страны. А 15 миллионов будут отдыхать в России. И это только организованный отдых. Не берем в расчет самостоятельный. В России очень много таких путешественников.

Фото: NEWS.ru Отдых в Сочи

Что надо знать об отдыхе в Турции

— В 2023 году цены на турпакеты в Турцию выросли, по последним данным, на 30–40%. С чем это связано, какая альтернатива есть у граждан РФ?

— Это не совсем так. Анонсированные цены были выше перед началом сезона. Если пересчитывать в рублях, то разница в курсе с прошлым годом составляет 46%, с начала этого — 20%. Даже если оплата путешествия была произведена в феврале, когда курс был 66 рублей по евро. В первой декаде мая была некая стабилизация. Курс колебался в диапазоне 84–86 рублей. Сейчас 92–94. Повышение цен обусловлено курсом рубля к доллару и евро.

Еще один фактор — сильный процент инфляции в Турции. Траты на продукты питания, на электроносители тоже изменились.

Цена зависит от спроса и предложений, а также от количества перевозок. В этом году, если смотреть на доступность авиационных перелетов в Турцию, рейсов стало больше на 50% по сравнению с прошлым. Это отчасти остановило большой рост цен, который мог бы быть.

Сейчас из России есть рейсы в Анталью, Доломан, Бодрум, Измир, Стамбул. Пять турецких авиакомпаний и 12 российских летают в эти места. Турция стала доступнее.

— Сколько будет стоить пакетный тур в Турцию на двоих?

— Все зависит от сезонности, от типа перелетов и от категории гостиниц. Средний чек в этом году с учетом того, что российский турист выбирает отели четыре-пять звезд, будет равен 220–250 тысяч рублей. Гостиницы классом ниже стоят от 120 тысяч рублей, а люксовые — от 350–500 тысяч рублей на двоих.

Средний чек стал выше в этом году. В 2022-м он был в районе 170 тысяч рублей за двух-трех человек на неделю, включая перелет.

Фото: NEWS.ru Отдых в Турции

Куда еще могут поехать россияне

— Увеличилось ли количество бронирований поездок в Китай и Иран среди россиян?

— Нет, потому что не решен визовый вопрос. Надеемся, что с июля все изменится. Сейчас очередь на ожидание китайской визы, которая стоит $200, более двух месяцев. В дальнейшем безвизовые и групповые поездки будут доступны для туристов из России и Китая. На данный момент количество рейсов достаточное. Думаю, что их станет еще больше.

С Ираном немного другая ситуация: сейчас ожидаем анонсированные безвизовые групповые поездки.

— Какие направления восстановились в этом году?

— Марокко, Оман, Кувейт. Стало гораздо больше перевозок на Кубу и в страны Ближнего Востока.

Где в России чаще всего отдыхают туристы

— Что будет с внутренним туризмом?

— Внутренний туризм продолжает восстанавливаться после пандемии. Очень популярен отдых на Черном и Каспийском морях, а также среди россиян большой спрос на поездки по Калининградской области.

Самые популярные регионы — Краснодарский край, курорты Северного Кавказа, Дагестан, Москва и Питер. Причем большинство туристов выбирает экскурсионные туры. Также часто посещают Казань, Нижний Новгород и Карелию. Нужно учитывать, что 11 аэропортов закрыты для перелетов, среди них — в Анапе и Геленджике. Сейчас туда едут через Сочи.

— Если сравнивать недельный отдых условно в Сочи и Анталье при одинаковых исходных, что будет дешевле и оптимальнее?

— Нет одинаковых исходных. Эти направления некорректно сравнивать. Отдых в России менее подвержен валютным колебаниям, хотя тоже зависим от них. Нужно учитывать, что часть затрат у гостиниц и авиакомпаний в долларах или евро. В России летают на самолетах иностранного производства, и цена на топливо растет.

Фото: NEWS.ru Отдых в Сочи

Если сравнивать отдых в отелях пяти звезд, то в России на Черноморском побережье можно найти дороже, чем в Турции. Если сравнивать гостиницы категории две-три звезды, то путевка у нас будет стоить дешевле, чем там.

В прошлом году билеты в Сочи стоили от 15 до 20 тысяч рублей. В этом — 20–25 тысяч рублей в июле — августе. В 2022 году билеты в Турцию стоили 50–60 тысяч рублей, а сейчас от 24–45 тысяч рублей. В этом году перелеты по России тоже подорожали. Как минимум на 10%.

Могут ли россияне сейчас получить шенгенскую визу

— Можно ли посетить страны, которые не выдают туристические визы?

— Из России можно отправиться путешествовать практически во все страны. Есть страны, которые не выдают туристические визы: Финляндия, Латвия, Эстония, Литва, Польша, Чехия и ряд других.

Путешествия в страны ЕС существенно сократились из-за отсутствия доступных рейсов. Сейчас вы будете лететь не два-три часа, как раньше, а 11–15. Стоимость билетов туда и обратно от 60 до 150 тысяч рублей. Туркомпании предлагают стыковочные рейсы с использованием лоукостеров, которые очень активно летают в Стамбул, Ереван, Тбилиси и Белград.

— Как россиянам проще всего попасть в Евросоюз сейчас? Где получить «шенген»? Какие страны дают такие визы?

— 17 из 27 стран ЕС продолжают выдавать визы россиянам. Срок подачи документов увеличился. Обычно они рассматриваются от 15 до 45 дней. Упрощенный режим выдачи визы для россиян отменен, что привело к повышению ее стоимости на €80. При этом остаются технические сервисные сборы визовых центров. Посольства работают через уполномоченные визовые центры. За это они берут еще €35. В среднем получить визу будет стоить около €114. Количество по отказам выдачи не изменилось в худшую сторону.

Фото: Shutterstock Отдых на Кипре

При планировании отдыха в ЕС нужно помнить о правиле первого въезда. Если российский турист получил французский «шенген», то в первую очередь нужно въезжать в эту страну. Также надо не забывать о количестве дней пребывания в Шенгенской зоне. В допандемийные годы россияне получали свыше трех миллионов виз шенгенского соглашения в год. Сейчас осталось около миллиона действующих.

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