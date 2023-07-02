Как выбрать недорогой отель в Турции и сэкономить на отдыхе Представители туриндустрии раскрыли секреты качественного и бюджетного отпуска на турецких курортах

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В этом сезоне Турция остается одним из популярнейших направлений у россиян. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что сейчас компании предлагают пакетные туры с вылетом из 22 городов страны. Особенно растет спрос на бюджетный отдых. Сэкономить, в частности, можно на отелях. Как отдохнуть в Турции без переплат и не разочароваться — выяснял NEWS.ru.

Сколько сейчас стоит отдых в Турции

По данным АТОР, туроператоры значительно расширили свои полетные программы в Турцию по сравнению с прошлым годом. Некоторые операторы запустили региональные полетные программы.

Как сообщили NEWS.ru в АТОР, несмотря на значительный рост цен по сравнению с прошлым сезоном, спрос на Турцию этим летом остается высоким. В среднем путевка в Турцию на двоих в июле на неделю в пятизвездочном отеле обойдется в 144 тысячи рублей.

По данным турагентства ANEX, минимальная стоимость тура на двоих на 7 ночей в Турцию в настоящее время составляет около 100 тысяч рублей в 4-звездный отель. В цену входит перелет из Москвы, питание «все включено», медицинская страховка, проживание и групповой трансфер.

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В чем главная ошибка туристов

Председатель правления Всероссийского объединения туристов Роман Бобылев утверждает: чтобы избежать разочарования, турист должен с самого начала определить критерии своего идеального отдыха.

«Кому-то принципиален пляж, кому-то — питание, кому-то нужны тишина и покой, а кому-то — постоянная движуха. Разочарование возникает в тех случаях, когда турист не подготовился, не сформулировал свои требования турагенту. В итоге и происходят ситуации, когда человек хотел отдохнуть в тихом и спокойном месте, а попал в отель, где много детей и сплошные аттракционы», — пояснил в разговоре с NEWS.ru Бобылев.

Когда лучше всего ехать в Турцию

Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян рекомендует не приобретать туры в высокий сезон и во время праздников в Турции.

«В определенные мусульманские праздники практически невозможно найти дешевых отелей. Это связано с тем, что турки в такие дни отправляются отдыхать на побережье. Цены в эти периоды практически сразу взлетают в два-три раза», — рассказал NEWS.ru Мкртчян.

Самые дорогие месяцы для отдыха в Турции — июль и август. На это время традиционно приходятся отпуска у турок, россиян и многих европейцев, отмечает эксперт.

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Мкртчян рекомендует планировать отдых в промежутке с 10 мая по 31 мая — как правило, в это время в Турции уже тепло, можно купаться. Майские праздники, отмечаемые в России и в странах постсоветского пространства, завершаются.

Уже с 1 июня начинается повышенный турпоток, эксперты связывают скачок цен с началом летних каникул в российских школах.

Как сэкономить на отеле в Турции

На фоне роста цен на отдых в Турции все больше туристов выбирают трехзвездочные отели, рассказала NEWS.ru турагент Галина Крюкова. При этом она назвала ошибочным сформировавшееся мнение о том, что «тройка» — это обязательно плохо.

«На самом деле даже в Турции можно найти приличную „тройку“ для отдыха. Если турецкому отелю присвоены три звезды, это означает, что в номере в обязательном порядке предусмотрены персональный санузел, телевизор, холодильник и кондиционер. На территории будет парикмахерская, автомобильная стоянка, служба безопасности, пункт обмена валют. Полотенца меняются ежедневно, постельное белье — дважды в неделю», — рассказала собеседница NEWS.ru.

По ее словам, при выборе «тройки» обязательно надо читать отзывы и обзоры. Порой варианты четыре и пять звезд оказываются на порядок хуже трехзвездочной гостиницы. Многое зависит от расположения, качества пляжа, анимации. Бассейны и водные горки присутствуют везде, сообщила Крюкова.

Она рекомендует выбирать отели со своим пляжем. В 3-звездных гостиницах это возможно. Однако, скорее всего, от здания отеля до моря придется пройтись, такие гостиницы располагаются не на первой линии.

Фото: Martin Siepmann/imageBROKER.com/Global Look Press

Туристический агент Алена Чернова в беседе с NEWS.ru советует обратить особое внимание на питание: «Питание необходимо тщательно продумать, поскольку в подавляющем большинстве трехзвездочных гостиниц питание довольно однообразно. Я бы рекомендовала выбирать проживание с завтраком или завтраком и ужином. Но следует убедиться в наличии кафе и ресторанов в пешей доступности».

По ее словам, в большинстве случаев в меню системы «все включено» нет импортного алкоголя.

Чернова отмечает, что многие отели из категории «три звезды» не ориентированы на отдых с детьми: «Чаще всего они не могут похвастаться широким спектром детских развлечений. Бассейны для маленьких гостей встречаются очень редко. Как правило, отсутствуют детские клубы, не хватает анимации. Обычно нет и детских дискотек».

Как россияне отзываются об отдыхе в трехзвездочных отелях

Туристы из России неплохо отзываются о бюджетных вариантах турецких отелей.

«Можно смело ехать в трехзвездочный отель в Турции, если: вы выбрали один из туристических центров (Анталья, Аланья и так далее), а не деревни и окраины; предпочитаете активный отдых: днем — экскурсии, прогулки, ночью — клубы, а отель нужен в качестве перевалочной базы; отдыхаете без детей (то есть не нужен детский клуб, площадка, специальные бассейны и водные горки); ищете бюджетный вариант; вам не принципиально, какой тип питания будет в отеле — завтрак или полный пансион», — поделилась мнением на форуме «Большой вопрос» пользовательница под ником Nikoletta.

Жительница Подмосковья Ольга рассказала NEWS.ru, что отдыхала в Турции в дешевом отеле и осталась довольна.

«У меня была вполне конкретная цель — поездить по стране, а отель использовать как место ночевки между экскурсиями. Минимальный набор удобств я получила — кровать, постель (чистая, но не очень новая), душ, туалет, минимум еды. При этом отель располагался в очень живописном месте в самом центре Кемера», — добавила она.

При этом Ольга отметила, что с детьми или пожилыми родителями, которым важен комфорт и уют, в такие отели ехать всё же не стоит.

Николай Ефремов из Ульяновской области рассказал NEWS.ru, что всегда отдыхает только в бюджетных отелях.

«Почему-то многие ждут, что в „тройках“ бегают крысы и тараканы. Как правило, это не так. Хотя и шампанского на завтрак ждать тоже не стоит. Среди „троек“ есть очень достойные. Возможно, в них не окажется большого бассейна, сауны и тренажерного зала, нескольких ресторанов и огромной территории. В первую очередь стоит узнать о наличии пляжа, его доступности и качестве. Второй важный момент — это питание. Бывает, что еды просто на всех не хватает», — рассказал мужчина.

Он посоветовал обратить особое внимание на скромные трехзвездочные отели, проживая в которых можно пользоваться услугами более крупных гостиниц рядом.

Фото: Martin Siepmann/imageBROKER.com/Global Look Press

Стоит ли обращать внимание на количество звезд в отеле

Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян утверждает: «звёздность» — это последнее, на что следует обращать внимание. По его словам, в ряде случаев «четверка» и «пятерка» могут стоить примерно одинаково. Далеко не все пятизвездочные отели стоят на первой линии, некоторые удалены от моря на один-два километра, и на пляж отдыхающих возит автобус.

Если в мае отдохнуть не получилось, можно поехать в Турцию осенью. Снижение цен, прогнозирует Мкртчян, начинается после 15 октября — в это время в стране устанавливается комфортная погода, а море все еще теплое. При этом отдыхающих становится значительно меньше: в Турции учебный год начинается 15 сентября, и местное население в большинстве своем выходит на работу.

Таким образом, неделя в четырехзвездочном отеле с вылетом из Москвы 20 мая стоит в среднем 100 тысяч на двоих, 20 августа — 220 тысяч, а 20 октября — 130 тысяч.

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