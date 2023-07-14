В Крыму рассказали о спросе на отдых среди туристов Константинов: в Крыму вырос спрос на отдых среди туристов

Фото: Server Amzayev/Global Look Press

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что в июле вырос спрос среди туристов на отдых на полуострове. Период до конца августа станет определяющим для курортного сезона, подчеркнул он в беседе с РИА Новости.

Политик отметил, что интерес к Крыму усилился, но конкретных цифр не назвал. Он считает, что в настоящее время важным является выдержать курортный сезон на приемлемом уровне. Турбизнес должен получить достаточно средств для расчета с сотрудниками, провести все платежи и направить их на развитие.

Константинов уточнил, что сейчас не время для больших заработков. Это все понимают, как и то, что нельзя потерять игроков рынка, поскольку в этом случае отрасль умрет.

Поэтому у нас очень большие надежды на июль и август. Чистое крымское море, наш климат — вне конкуренции. При этом наши туристы ходят под мирным небом. Поэтому уверен, люди приедут к нам, — сказал Константинов.

Ранее сообщалось,что отдых на море в России часто ассоциируется прежде всего с Крымским побережьем. Однако, что Крым — это не тот случай, когда можно организовать отдых на море в России недорого, поскольку полуостров пользуется у наших соотечественников большой популярностью, особенно теперь, когда приехать сюда стало возможно на личном автомобиле.