Что было на военном полигоне в Крыму, где произошел мощный пожар

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Утром 19 июля на военном полигоне в Кировском районе Крыма произошел мощный пожар. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Аксенов. По его словам, в результате ЧП пострадавших нет. Причины возгорания на полигоне в Кировском районе устанавливают следственные органы. Что же было на военном складе в Крыму?

«Эвакуированным жителям оказывается помощь, люди в пунктах временного размещения будут обеспечены всем необходимым. Ликвидация последствий будет проведена в кратчайшие сроки. Прошу соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — заявил Аксенов.

Известно, что в настоящее время перекрыта федеральная трасса «Таврида» со 118 по 130 км. Транспорт перенаправляется через населенные пункты Старый Крым и Первомайское. При этом движение автобусов по межрегиональным маршрутам временно переориентировано на автомобильную дорогу Белогорск-Феодосия. Железнодорожный транспорт работает в штатном режиме.

Развернут оперативный штаб, на месте работают все профильные службы. Из зоны, прилегающей к полигону в Кировском районе, будет произведена временная эвакуация жителей сел Кричинки, Айвазовское, Абрикосовка, Приветное (2225 человек). Людей на сутки отселят, а после восстановительных работ они вернутся домой.

По информации Telegram-канала «Крымский канал», мощный пожар возник в результате атаки шести беспилотников. Удар был нанесен по складу боеприпасов. Местные жители в социальных сетях пишут, что в ангарах располагались советские снаряды, которыми пользовалась еще украинская армия до 2014 года. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что пожар произошел на складе боеприпасов. Он назвал случившееся очередным террористическим актом.

Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

«Это очередной террористический акт, который совершен на территории России. За этим должны последовать ответные меры и соответствующие меры для того, чтобы предотвращать такие действия со стороны Украины», — подчеркнул парламентарий.

Вскоре появилась информация, что глава ГУР Кирилл Буданов назвал взрыв склада с боеприпасами в Крыму «результатом операции разведки и ВСУ». Он также якобы поблагодарил за предоставление сведений местных жителей. Однако позже представитель ГУР Украины Андрей Юсов заявил в Telegram-канале, что заявление главы украинской разведки Кирилла Буданова об «успешной операции», проведенной его ведомством совместно с ВСУ в Крыму, является фейком. Он добавил, что канал, где появилось соответствующее сообщение Буданова, не относится к украинской разведке. По словам Юсова, все официальные аккаунты ГУР есть на сайте ведомства.