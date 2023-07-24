Туристы отказываются от отдыха в Крыму: дорожают ли другие курорты Какие регионы выбирают россияне для отпуска, что происходит с ценами на жилье и авиабилеты

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Отдыхающие на набережной Гурзуфа в Крыму

Спрос на путевки в Крым сильно падает после взрыва на Крымском мосту в ночь на 17 июля, сообщают туроператоры и турагенты. Путешественники, которые отказываются ехать на полуостров, пока не спешат менять его на курорты Краснодарского края и Абхазию. Что сейчас происходит с турпотоком и растут ли цены в отелях, конкурирующих с крымскими, расскажет NEWS.ru.

Что произошло на Крымском мосту

По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), 17 июля Крымский мост атаковали два украинских надводных аппарата. «В 3:05 [17 июля] двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами осуществлена атака на Крымский мост. При этом погибли два взрослых человека и пострадал один ребенок», — говорилось в сообщении.

Следственный комитет России завел уголовное дело по статье «Террористический акт». В ведомстве Александра Бастрыкина добавили, что в рамках уголовного дела «устанавливаются лица из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастных к организации и исполнению подрыва путепровода, соединяющего Крым с материковой Россией».

Как сократился спрос на поездки в Крым после взрыва

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин рассказал NEWS.ru, что спрос на поездки в Крым у его компании «Дельфин» за последнюю неделю упал на 40% по сравнению с неделей до взрыва на Крымском мосту. Кроме того, его клиенты аннулировали ранее купленные туры — пик отмен бронирований пришелся на 17–18 июля (первые два дня после взрыва. — NEWS.ru), когда было неясно, когда возобновится движение по мосту. Далеко не все решились ехать на отдых через Мариуполь. Уже сейчас, несмотря на падение спроса, путевки чаще бронируют, чем аннулируют, говорит он.

В свою очередь, руководитель турагентства «Сирена Тревэл» Юлия Ржевская в беседе с NEWS.ru отмечает, что еще после начала спецоперации на Украине количество бронирований Крыма сильно сократилось. После взрыва на Крымском мосту 8 октября и других «прилетов» прошлого года ее клиенты и вовсе перестали ездить на полуостров.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Отдыхающие на набережной Гурзуфа в Крыму

Подорожал ли отдых в Сочи, Анапе и Абхазии

Ромашкин не фиксирует изменения цен как на целые турпакеты, так и на жилье и авиабилеты в Сочи, Анапе и Абхазии — главных конкурентах Крыма. По его словам, это связано с тем, что спрос на них после взрыва на Крымском мосту в целом остается невысоким. Видимо, туристы, которые до этого хотели поехать в Крым, а потом отменили поездку, либо заняли выжидательную позицию, либо изучают Анапу и Геленджик, либо вовсе отказались от путешествия. Кроме того, после наводнения в Туапсе Анапа и Сочи тоже могли столкнуться с сокращением количества туристов, желающих там отдохнуть. Курс доллара перестал расти, говорит Ромашкин, и это могло стимулировать часть россиян поехать за границу. Эксперт не думает, что сейчас отели российских курортов и Абхазии начнут резко поднимать цены: это может отпугнуть туристов. Но эксперт не исключает роста цен в будущем, если еще больше туристов откажутся от Крыма.

Ржевская же отмечает, что сейчас загрузка на сочинских курортах уже полная. Ей и другим представителям туротрасли, с которым пообщался NEWS.ru, сложно подсчитать, подорожал ли отдых в Абхазии и Краснодарском крае после последнего ЧП в Крыму. Но она отмечает, что за год цены в Абхазии выросли примерно вдвое из-за перераспределения туда «крымских» туристов. «Я сейчас смотрела путевки в Абхазию для двоих взрослых и ребенка на 10 дней. Не самые хорошие варианты, но с питанием, стоят от 220–240 тыс. руб. Если же брать нормальный, комфортный вариант, который ближе к четырем звездам, это уже 280 тыс. руб. А раньше можно было отдохнуть за 120–150 тыс. руб.», — сказала она. В Сочи цены выросли не так сильно, потому что местные отели конкурируют друг с другом и другими курортами. Тем не менее Ржевская отмечает рост цен в полтора раза.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Куда еще можно поехать этим летом

Ржевская отмечает, что в Абхазию еще легко найти путевки, так как это стало довольно дорогим направлением и его выбирают далеко не все. «Но там цены безумные. И впервые за 20 лет я вижу, что в Абхазию, в трехзвездочный отель, стало ехать дороже, чем в пятизвездочный в Египте», — говорит турагент. Три авиабилета в Абхазию и обратно с багажом сейчас стоят в сумме около 70 тыс. руб., что тоже очень дорого, отмечает эксперт.

Сочи, как сказано выше, уже сильно загружен. «Неделю назад пыталась отправить людей, и оказалось, что нет мест. Не просто нормального нет, а не было вообще ничего — ни дорогого, ни дешевого», — сказала Ржевская.

В Анапу и Геленджик билеты на поезд почти распроданы, и остается только вариант с поездкой на личном автомобиле. Поэтому там забронировать номер еще относительно легко, добавляет Ржевская.

Фото: Томас Тхайцук/РИА Новости Отдыхающие на пляже Пицунды в Абхазии

Что говорят туристы о поездках в Крым

Анастасия Ф., с которой поговорил NEWS.ru, очень хотела поехать в Крым в ближайшие месяцы, но отказалась. Туристка опасается, что из-за новых «прилетов» по мосту опять может быть закрыто движение и она не сможет вовремя вернуться с отдыха, а застрянет на полуострове на несколько дней или неделю, чего не позволяет ее работа.

Другой турист, Андрей П., тоже планировал поездку в Крым на начало августа, но теперь такое желание у него исчезло. «Меня испугал не сам взрыв, а эти пробки, в которых туристы вынуждены стоять несколько дней и снимать номера в станичных гостиницах недалеко от моста, и там все непонятно с местами. Думали поехать в Геленджик, но и там цены очень сильно выросли. Номер в гостевом доме на четверых стоит от 5,5 тыс. руб., и это самый дешевый, совковый вариант с четырьмя кроватями друг напротив друга», — отметил турист.

Андрей думал также про город Ейск в Краснодарском крае, но и от этого варианта семья решила отказаться после того, как 17 июля в акватории Азовского моря упал военный самолет. После того как власти посоветовали ехать в Крым через Мариуполь, Андрей связался с подругой из Харькова, но она посоветовала не рисковать, потому что есть риск попасть под воздушную тревогу. Да и навигатор, как пишут в соцсетях, там ловит плохо, добавляет он.

Читайте также:

Путевки в Крым: можно ли их отменить, дают ли туристам скидки

Гостевые дома в Анапе, Сочи, Абхазии, Крыму: сколько стоят, как выбрать

Сочи, Анапа, Геленджик: сколько стоит снять квартиру у моря в 2023 году