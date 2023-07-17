Власти подтвердили гибель пилота Су-25 в Ейске глава Ейского района Кубани подтвердил гибель пилота Су-25 в Ейске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пилот штурмовика Су-25, упавшего в акватории Азовского моря, погиб, написал в своем Telegram-канале глава Ейского района Кубани Роман Бублик. Он также призвал доверять исключительно официальным источникам.

От имени жителей Ейского района выражаю соболезнования близким погибшего во время крушения штурмовика Су-25 при выполнении учебно-тренировочного полета, — написал Бублик.

Ранее в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) сообщили, что причиной крушения Су-25 в районе Ейска, по предварительным данным, стал отказ двигателя. Штурмовик потерпел катастрофу над Азовским морем в ходе тренировочного полета в Краснодарском крае. СМИ сообщали, что Су-25 при крушении мог упасть в море в Ейске, где местные жители заметили в небе падающий самолет во время отдыха на пляже.

До этого в Камчатском крае потерпел крушение истребитель МиГ-31. ЧП произошло при выполнении планового учебного полета. Истребитель упал в районе акватории Авачинского залива.

24 июня в городе Павловске Воронежской области совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. По предварительным данным, в результате нештатной ситуации пострадал один человек.