YouTube напугал детей мультфильмом о смерти из-за депрессии YouTube распространял среди детей мультфильм о смерти из-за депрессии

Фото: Jenny Tobien/dpa/Global Look Press

Пользователь Сети Крис Страуб обратился к руководству YouTube с жалобой на неуместный контент. По его словам, видеопортал распространял через рекомендации среди детей анимационный хоррор про скелета, который ходит по кладбищу и умирает от депрессии из-за отсутствия любви, сообщает Telegram-канал Share.

Отмечается, что алгоритмы YouTube могли сработать подобным образом из-за названия мультфильма ужасов — Show for children («Шоу для детей»). Тем не менее Страуб заявляет, что изначально создатель видео помечал его как контент «не для детей».

У вас есть объяснение, как видео, которое создатель пометил как «не для детей», было показано на YouTube? — вопрошает он в Twitter.

Команда YouTube откликнулась на твит недовольного пользователя Сети спустя сутки. Сотрудники поблагодарили Страуба за бдительность и заявили, что перенесли видеоролик обратно в раздел «Не для детей».

Ранее психолог Екатерина Рощина рассказала, чем гаджеты могут быть полезны детям. По ее словам, цифровые устройства помогают младшим школьникам учиться, развивать интеллект и способность сосредотачиваться. Но время их использования следует ограничить, предупредила она: для детей от трёх до пяти лет до получаса в день, после пяти лет — до часа.