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04 июля 2025 в 10:30

Яичные розочки — завтрак, от которого все в восторге! 20 минут, и готово!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Яичный пирог «Розочки» — красиво, вкусно и необычно! Этот пирог выглядит как произведение кулинарного искусства, но готовится проще, чем обычный пирожок! Нежное тесто, сочная начинка из яиц и сыра, ароматная зелень — идеальный вариант для завтрака, пикника или неожиданного визита гостей. А главное — каждая порция получается аккуратной и самодостаточной.

Приготовьте простое тесто: смешайте 250 г муки, 150 г мягкого сливочного масла, 100 мл холодной воды, щепотку соли. Замесите эластичное тесто, заверните в пленку и отправьте в холодильник на 30 минут.

Для начинки 5 яиц отварите вкрутую (8–9 минут), остудите и нарежьте кружочками. 200 г твердого сыра натрите на крупной терке, смешайте с пучком рубленой зелени (укроп + петрушка).

Раскатайте тесто в пласт толщиной 3–4 мм. Нарежьте на полоски шириной 5 см. На каждую полоску выложите ломтики яиц внахлест, посыпьте сырно-зеленой смесью. Аккуратно сверните рулетиками, формируя розочки.

Выложите в форму для запекания, смазанную маслом. Сверху смажьте взбитым яйцом. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до золотистой корочки.

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