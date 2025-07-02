Яичные котлеты по-советски: вкус детства за 15 минут!

Помните те самые котлетки из детства, которые мама или бабушка готовили из простых продуктов? Сегодня я хочу поделиться этим забытым, но таким вкусным рецептом родом из СССР. Эти яичные котлеты — настоящее спасение, когда в холодильнике пусто, а накормить семью нужно вкусно и сытно!

Готовятся они элементарно, а получаются невероятно нежными и ароматными. Мои дети обожают их с пылу с жару, особенно когда я добавляю свежую зелень.

Вам понадобится всего несколько ингредиентов:

6 вареных яиц;

2 ст. л. манки;

1 ст. л. муки;

1 ст. л. сметаны;

пучок зеленого лука;

пучок укропа;

соль и перец по вкусу.

Яйца натираем на крупной терке, смешиваем с мелко нарезанной зеленью, добавляем манку, сметану и специи. Из получившейся массы формируем котлетки, обваливаем их в муке и обжариваем на растительном масле до золотистой корочки.

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Секрет успеха — не делать огонь слишком сильным, чтобы серединка хорошо прогрелась. Подавать лучше всего со свежими овощами или картофельным пюре. Попробуйте — и эта простая советская классика наверняка поселится в вашей кулинарной книге!