ВОЗ: коронавирус оставляет долгосрочные последствия

https://static.news.ru/photo/f5ef9e80-1ad0-11eb-9883-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена тем, что у переболевших COVID-19 людей остаются в средне- и долгосрочной перспективе болезненные последствия. Об этом заявил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

Реальное беспокойство вызывает тот факт, что имеется широкий спектр симптомов, которые меняются со временем и часто усиливаются и могут затронуть любую систему организма, — цитирует его ТАСС.

Гебрейесус добавил, что речь идёт о таких последствиях, как утомляемость, кашель, затруднения в дыхании, воспаления. Кроме того, поражаются основные органы, включая лёгкие и сердце.

Как писал NEWS.ru, обследование детей, переболевших коронавирусом, указывает на угрозу низкой фертильности у следующих поколений. Об этом заявила председатель исполнительного комитета Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова. По её словам, у мальчиков происходит серьёзное изменение сперматогенеза.