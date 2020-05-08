«Волонтёры Победы» поздравили более 50 тысяч ветеранов

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Активисты движения «Волонтёры Победы» поздравили с праздником более 50 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Они постарались сделать всё возможное, чтобы те, несмотря на эпидемию коронавирусной инфекции, смогли почувствовать атмосферу праздника.

Пожилых людей поздравляли по телефону, доставляли им открытки, а также проводили концерты под окнами домов, где живут участники боевых действий.

В этом году в связи с коронавирусом поздравить ветеранов в привычном формате нельзя, но добровольцы постарались сделать так, чтобы ветераны не почувствовали себя одинокими или забытыми, — цитирует ТАСС руководителя движения Ольгу Амельченкову.

Она отметила, что сейчас героям как никогда нужна поддержка, внимание и живое человеческое общение. Поэтому его организовали «всеми возможными и, главное, безопасными для здоровья способами».

Ранее NEWS.ru писал, что россиян с праздником поздравил президент Владимир Путин. Он пообещал широко отметить 75-летие Победы после окончания пандемии коронавируса.