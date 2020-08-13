Володин рассказал о значении создания Россией вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/7bad7402-dd4b-11ea-bb49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Golovniov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Создание в РФ первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) ещё раз подтверждает эффективность российской научной школы, рассказал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Необходимо поблагодарить российских учёных — разработчиков первой в мире вакцины от коронавируса, зарегистрированной 11 августа. Достижения нашей науки вызывают гордость, — цитирует спикера официальный сайт парламента.

Политик отметил, что глава РФ Владимир Путин с первых дней пандемии COVID-19 лично контролировал ситуацию, связанную с борьбой против инфекции. По словам Володина, лидер приложил максимум усилий для создания комфортных условий работы учёных и медиков, занимавшихся созданием препарата.

Россия смогла в этой непростой ситуации не только справиться с вызовами, пришедшими с коронавирусной инфекцией, но и создать вакцину, которую ждут наши граждане, другие страны. Важно, что вакцинация от коронавируса будет добровольной, бесплатной, самое главное — доступной, — резюмировал Володин.

Всемирная организация здравоохранения в настоящее время не готова сказать, может ли российская вакцина от коронавируса использоваться по всему миру, но уверена, что у РФ есть технические возможности создать высококачественный препарат. Об этом 12 августа на брифинге заявила глава по управлению программами Ближневосточного офиса ВОЗ Рана Хадже.

Ранее президент России Владимир Путин проинформировал, что 11 августа в РФ была зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19. Как уточнил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, речь идёт о разработке Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. Препарат получил название «Спутник V».

В широкий оборот препарат поступит в начале 2021 года. До этого в массовое производство он не попадёт, так как пока что были проведены доклинические испытания и первые две фазы клинических, однако после процедуры регистрации предстоит ещё третий этап, в ходе которого круг добровольцев будет расширен и будет применён более глубокий анализ результатов.

Первыми иммунизацию пройдут люди из так называемых групп риска: врачи, находящиеся на передовой борьбы с пандемией, и педагоги, которым предстоит контактировать с большим количеством детей и подростков после начала учебного года.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса в России будет добровольной. Тем не менее население проявляет большой интерес к такой возможности, писал NEWS.ru.