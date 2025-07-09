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09 июля 2025 в 09:30

Вместо сырников и омлета! Хрустящее хачапури мегрули — вкуснота за 20 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Грузинская кухня — это всегда щедрость вкусов, и хачапури мегрули — яркий тому пример. Это не просто лепешка с сыром, а настоящий сырный пир, где начинка буквально вытекает при разрезании. Готовится просто, а результат впечатляет!

Сначала замесим тесто: смешаем 500 г муки, 1 ч. л. соли, 1 ч. л. сахара, 10 г сухих дрожжей и 250 мл теплой воды. Добавим 50 мл кефира и 2 ст. л. растительного масла. Вымешиваем до эластичности, накрываем и оставляем на час в тепле.

Пока тесто подходит, готовим начинку: смешиваем 300 г сулугуни и 200 г имеретинского сыра (можно заменить моцареллой и адыгейским). Если сыр не соленый, добавим щепотку соли.

Подошедшее тесто делим на две части, раскатываем в круги толщиной 0,5 см. На одну половину выкладываем сыр, накрываем второй, края защипываем. Обжариваем на сухой сковороде с двух сторон до золотистости, затем отправляем в духовку на 10 минут при 200 °C, чтобы сыр расплавился.

Подаем мегрули горячим, с кусочком сливочного масла сверху — оно тает, проникая в слои теста, делая вкус еще богаче. Отламывайте краешек и наслаждайтесь — это настоящая грузинская душевность на вашем столе!

Ранее сообщалось, как приготовить турецкие лепешки гезлеме.

рецепты
кулинария
сыры
лепешки
Мария Левицкая
М. Левицкая
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