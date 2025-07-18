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18 июля 2025 в 09:35

Вкуснее лепешек и омлета! Две самые лучшие намазки на завтрак за 10 минут!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Две волшебные намазки — куриная нежность и рыбный восторг! Эти намазки — настоящее спасение для тех, кто устал от обычных бутербродов. Они превращают даже самый простой хлеб в изысканную закуску! Готовятся за 15 минут, а исчезают со стола мгновенно.

Куриная нежность:

200 г куриной печени обжариваем на 2 ст. л. оливкового масла до готовности (5–7 минут). 4 яйца отвариваем вкрутую. В блендере измельчаем печень, яйца, 150 г творожного сыра, 1 головку чеснока, соль и перец по вкусу. Добавляем 4 ст. л. рубленой зелени — получается нежная, воздушная масса с ярким вкусом.

Рыбный деликатес:

200 г слабосоленой красной рыбы (семга, форель) измельчаем вилкой. Смешиваем с 200 г творожного сыра, 1 ст. л. лимонного сока, 1 ч. л. дижонской горчицы и мелко нарезанным укропом (3 ст. л.).

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Мария Левицкая
М. Левицкая
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