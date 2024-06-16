Виноват ли лидер «Пасеки»? Вскрылись новые детали убийства друга Щельцина

Фото: t.me/moscowcourts*

Роман Медвёдкин

В прошлые выходные, в ночь с 8 на 9 июня, в восточном округе Москвы — на Сиреневом бульваре — погиб друг руководителя автономной некоммерческой организации «Цифровые платформы» Арсения Щельцина Иван Поздняков. Сам глава АНО попал в больницу в тяжелом состоянии. Полиция задержала подозреваемого в нападении и убийстве. Им оказался лидер рок-группы «Пасека» Роман Медвёдкин. Сейчас он помещен в СИЗО до 8 августа. NEWS.ru стали известны новые подробности.

Что сказал пострадавший глава АНО «Цифровые платформы»

По версии пострадавшей стороны, подозреваемый Медвёдкин напал с ножом на двух друзей во время прогулки. Супруга Щельцина Евгения рассказала изданию «Газета.ру», что Арсений и Иван сначала сидели у дома, а потом выдвинулись в сторону метро.

«Им навстречу шли мужчина и женщина [рок-музыкант Медвёдкин со своей девушкой Мариной]. Они вели себя неадекватно, очень шумно…. Соседи слышали очень громкие крики „я тебя убью“. Нападавший мужчина стал именно на Ивана агрессивно задираться, впоследствии просто напал на него и нанес множественные ножевые ранения. Арсений пытался его отогнать, как-то защитить друга. Получил три ножевых ранения, одно почти до сердца. В итоге соседи стали вызывать скорую и полицию», — поделилась Евгения.

Приехавшие на место происшествия медики не смогли спасти Позднякова. Друг Щельцина скончался в машине скорой помощи. Главу АНО доставили в реанимацию и прооперировали. В отношении Медвёдкина было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство двух и более лиц.

Щельцину 34 года. Он состоит в IT-совете при Государственной думе, Совете Федерации, Минцифры и Минпромторга. Глава АНО, комментируя трагедию РБК, подчеркнул, что произошедшее было не дракой, а нападением.

«Сближение и удары были очень синхронными, по скорости, четкости, резкости этих ударов я понял, что нападавший подготовлен и хорошо владеет оружием», — отметил Арсений.

Фото: vk.com/myars Скриншот видео Арсений Щельцина из больницы

Что сказал директор «Пасеки» о драке с участием Медвёдкина

Директор группы «Пасека» Павел Жилов общался с Медвёдкиным в ночь инцидента. По его словам, Роман позвонил и сказал, что попал в беду и попросил найти ему адвоката. Жилов узнал подробности произошедшего из прессы и от дочери музыканта Екатерины.

«Рому знаю не первый год. Он является не только основателем и лидером группы „Пасека“, но также работал техническим директором известной выставки „Россия“ на ВДНХ. Это одна из самых масштабных площадок страны, где выступают первые лица нашего государства. В том числе — президент России. Все сотрудники команды выставки проходят тщательную проверку ФСБ. Романа также проверяли. Коллеги характеризуют его как человека спокойного, положительного»., — сказал Жилов NEWS.ru.

По словам директора группы, Роман никогда не был замечен в употреблении алкогольных и запрещенных веществ, а также у него не было приводов в милицию.

«Ему 47 лет, взрослый состоявшийся мужик. Пишет песни, работал над новым альбомом. Группе 19 лет, он основатель и лидер коллектива. К нему всегда тянулись люди, у него много друзей. Есть жизненные ценности и цели, были творческие планы», — пояснил Жилов.

Собеседник отметил, что ему не нравилось поведение девушки музыканта Марины, так как она «таскала гулять Романа по ночам». »Я не раз спрашивал у Ромы: «Вот для чего по ночам шарахаться? Гуляйте днем или вечером». Он молчал и улыбался. Ему нравилась Марина. С нею самой я не общался после инцидента. Нахожусь на связи с Катей и с ее бабушкой — мамой Ромы, которую стараемся по возможности оградить от лживой информации», — добавил директор группы.

Жилов не верит, что Медвёдкин мог достать нож и напасть. Ссылаясь на дочь Романа, директор рассказал о «серьезных телесных повреждениях» лидера коллектива.

«Катя говорит, что он был избит. Марина тоже. Возможно, была драка. Кто ее спровоцировал и вытащил нож, мы надеемся, установит следствие. Медвёдкин действительно часто носил с собой набор мультитул. В набор входил небольшой ножик-отвертка, который музыканты используют для подкручивания гитары на сцене. Лезвие — около 4 сантиметров. Мог ли этот инструмент стать орудием убийства? Следствие установит. Хочется верить, что оно будет непредвзятым. Сам Рома на суде вину не признал», — надеется Жилов.

Фото: Скриншот видео предоставленного организатором выступлений артистов перед ранеными участниками СВО в госпиталях г. Москвы Ириной Бернацкой Роман Медвёдкин (в центре)

По словам Павла, адвокат Медвёдкина запросил записи с камер видеонаблюдения, но следователь отказал, заявив, что «видео является вещественным доказательством потерпевшей стороны». «Сейчас мы ищем очевидцев ЧП того рокового вечера на Сиреневом бульваре», — подчеркнул Жилов.

«Инцидент мог носить политический характер»

Организатор благотворительных концертов Ирина Бернацкая рассказала, что с весны 2022 года она устраивает выступления артистов в подмосковном госпитале перед ранеными бойцами специальной военной операции. «Также занимаюсь сбором и доставкой гуманитарной помощи на Донбасс. Медвёдкин и группа „Пасека“ участвовали и в концертах, и передавали деньги для ребят в зону спецоперации», — отметила Ирина в беседе с NEWS.ru.

По ее словам, Медвёдкин — спокойный, совершенно не агрессивный и добрейший парень. «Никогда не видела его не то чтобы пьяным, а даже немного выпившим. Он спортсмен. И очень молодо выглядит, для своих почти 50», — добавила Бернацкая.

Она сетует, что после трагедии в Telegram-каналах появилось много противоречивой информации. «Якобы он с девушкой „ползал по детской площадке и искали закладки“. Со ссылкой на потерпевшего пишут, мол, нападавший „выглядел как маньяк“. Отказываюсь верить!» — сказала Ирина.

Фото: t.me/moscowcourts* Роман Медвёдкин

По словам Бернацкой. друзья Романа начали собственное расследование обстоятельств ситуации. «Не затем, чтобы „обелить“ друга. А для установления истины», — объяснила она.

В чем еще могла быть причина конфликта Медвёдкина с погибшим

Ирина изучила страницы Позднякова в соцсетях и заметила несколько удививших ее «нюансов». «Во-первых, Поздняков тоже спортсмен. Судя по видео на его личной странице, профессионально занимался боксом. И он на голову выше Медвёдкина. Для меня странно, как невысокий Рома мог с ним справиться», — заметила Бернацкая.

Она добавила, что 17 мая 2023 года на странице погибшего Позднякова вышел пост с подписью: «А пока я двигаюсь в сторону Рашки, предлагаю вашему вниманию капельку красоты на память о чудесном острове Бали».

«Покоробило слово „Рашка“. Если, например, он позволил подобное высказывание при Роме, тот мог возмутиться и, да, могла начаться драка по политическим мотивам», — предположила Ирина.

Бернацкая упомянула пост девушки, которая, по её собственному заявлению, стала свидетелем драки. Ссылаясь на сообщение, Бернацкая высказала предположение, что Поздняков первым начал бить Марину после того, как одним ударом откинул Романа. Как добавила Ирина, девушка недоумевала, почему мужчина поднял руку на женщину. Якобы это произошло из-за того, что Поздняков и Щельцин назвали избранницу Медвёдкина шалавой, а пара обвинила друзей в ответ в гомосексуализме, цитирует Бернацкая свидетельницу.

«Сейчас наша задача — найти свидетелей, для объективных показаний в суде», — резюмировала Ирина.

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