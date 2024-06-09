«Огромная лужа крови»: жена главы «Цифровых платформ» раскрыла детали драки Жена главы «Цифровых платформ» сообщила, что ее мужу почти попали ножом в сердце

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Супруга главы АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина Евгения рассказала «Газете.Ru», что ее мужу почти попали ножом в сердце. По словам женщины, обвиняемый в нападении лидер группы «Пасека» Роман Медведкин вел себя агрессивно. Она добавила, что сейчас ее супруг находится в больнице, но уже идет на поправку.

Дают положительные перспективы. Конечно, в шоке находится от того, что друг не выжил. У друга, видимо, были несовместимые с жизнью ранения. Потому что на том месте я сейчас была — там просто огромная лужа крови — в мой рост, — рассказала Евгения.

Женщина добавила, что сначала музыкант атаковал Ивана. По ее словам, супруг пытался отогнать Медведкина, однако тоже получил три ножевых ранения. Скорая и полиция приехали к месту происшествия очень быстро, поэтому рокера удалось задержать, добавила она.

Ранее сообщалось, что лидера рок-группы «Пасека» Романа Медведкина задержали в Москве. Менеджер коллектива Павел Жилов подтвердил, что поводом стала драка, которая произошла в Измайлово. По словам Жилова, 10 июня состоится суд, где Медведкину изберут меру пресечения.

Как пишет Telegram-канал Baza, Щельцин и его друг шли в магазин и увидели нетрезвых мужчину и женщину, которые громко кричали и что-то искали на детской площадке. По данным канала, приятели сделали паре замечание, но мужчина в ответ достал нож и напал на них.