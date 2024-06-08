«Буду подавать патроны»: россиянка уехала в зону СВО вслед за сыном Жительница Ревды отправилась в зону СВО вслед за сыном

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Ревды из Свердловской области Людмила Дундер отправилась помогать сыну, который ушел добровольцем в зону спецоперации, передает «КП-Екатеринбург». По словам женщины, после первых боев ее сын хотел отступить, однако она ему не позволила. Дундер призналась, что была готова стоять со своим ребенком от начала и до конца.

На него они сильно повлияли, он говорил, что больше туда не пойдет. Любая бы мать спрятала своего ребенка, но я сказала ему: «Ты помнишь, зачем ты здесь? Вставай, надо доделывать». Я готова была стоять со своим сыном рядом от начала и до конца. Я писала ему, звонила, говорила «Давай я приеду и буду подавать тебе патроны? Лишь бы ты не сдавался!». Конечно, он был против. Но я поехала, — рассказала женщина.

Первый раз женщина добралась до зоны спецоперации на попутках. Сын передал ей координаты, однако найти она его не смогла. Во второй раз поехать с Дундер вызвался военнослужащий. Добираться до наследника пришлось под обстрелами.

Я чувствовала, что сын падает духом и мне надо было его поддержать, обнять, — рассказала она.

Сейчас женщина собирается гуманитарную помощь для бойцов. Она доставляет грузы военным по просьбам жен и матерей. Заодно женщина перегоняет технику, она называет себя курьером.

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