Названо место похорон зампреда «Зова народа» Антона Еговцева Глава «Зова народа» Зайцев: Еговцева похоронят на Луговском кладбище в Лобне

Фото: vk.com/id343626790

Антон Еговцев

Похороны зампреда движения «Зов народа» состоятся 13 июня в Лобне, сообщил лидер организации Сергей Зайцев NEWS.ru. По его словам, все желающие также смогут посетить литургию в Серафимовском храме. Он находится на улице Катюшки, 62а. Там состоится отпевание покойного в 11:00, на кладбище процессия отправится в 12:00.

Завтра мы заберем тело из морга, а сами похороны состоятся 13 июня в городе Лобня. Приглашаем всех, кто знал и уважал Антона. Все желающие могут в 08:30 совместно с нами посетить божественную литургию и причаститься в Серафимовском храме по адресу: Московская обл. г. Лобня ул.Катюшки, 62а, — сообщил Зайцев.

Лидер движения уточнил, что сначала похороны Еговцева планировали организовать на его родине в Пермском крае. Однако после обсуждения с родственниками было принято решение сделать открытое прощание в Подмосковье, чтобы прийти могли как можно больше желающих.

Еговцев был убит в ночь на 7 июня. Злоумышленник нанес ему не менее семи ударов ножом. Известно, что мужчина преследовал активиста и его супругу. Жена Еговцева при этом обращалась в полицию из-за угроз подозреваемого.

В подъезде многоэтажного дома на месте убийства зампреда движения «Зов народа» нападавший оставил нарисованное кровью сердце. Он был влюблен в супругу активиста и преследовал семью последние два месяца.