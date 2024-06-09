Стали известны подробности нападения на главу АНО «Цифровые платформы» Музыкант Роман Медведкин напал на Арсения Щельцина, заступившись за свою девушку

Фото: vk.com/myars

Арсений Щельцин

Лидер рок-группы «Пасека» Роман Медведкин, задержанный за смертельную драку в Москве, заступился за свою девушку, сообщил NEWS.ru менеджер музыкального коллектива Павел Жилов. Он подтвердил информацию об инциденте, но не стал утверждать, что музыкант напал на главу АНО «Цифровые технологии» Арсения Щельцина.

Инцидент имеет место, но я не устанавливаю личности и не могу подтвердить, что Роман напал на Арсения Щельцина. По словам адвокатов, которые сейчас работают с Романом, он с кем-то поругался и заступался за свою девушку, — рассказал он.

Жилов добавил, что ему пока не удалось связаться с самой девушкой. Он отметил, что сейчас Медведкин задержан, 10 июня ему изберут меру пресечения.

В прокуратуре отметили, что драка произошла на Сиреневом бульваре в ночь на 8 июня. Как пишет Baza, Щельцин и его друг шли в магазин и увидели нетрезвых мужчину и женщину, которые громко кричали и что-то искали на детской площадке. По данным канала, приятели сделали паре замечание, но мужчина в ответ достал нож и напал на них. Щельцин с тремя ножевыми ранениями госпитализирован, его друг погиб.

До этого стало известно, что двое мужчин напали с ножом на жену бывшего президента СЗИУ РАНХиГС Владимира Шамахова. Происшествие случилось на их даче около полудня. Женщина получила проникающее ранение. Полицейским она рассказала, что преступники были в масках. Шамахов занимал должность ректора СЗИУ РАНХиГС в 2002–2004 годах.