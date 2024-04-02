Год со дня убийства Владлена Татарского. Что мы поняли за это время?

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Церемония прощания с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым)

Месяц назад я случайно оказался на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. У входа в угловое кафе на Университетской набережной стоял небольшой портрет Владлена Татарского. Было довольно много цветов, причем часть из них свежие.

Сочувствие и фатализм

У нас принято чтить мучеников и невинно убиенных. Мы это делаем искренне и самозабвенно, будто это очень близкие нам люди. А может быть, пропуская сквозь себя скорбь по погибшему. И надеемся, что этого достаточно, чтобы тебя миновала подобная участь. Иногда кажется, что сострадание заменяет нам все, даже чувство самосохранения. Вместо выводов и обретенного опыта — снова сочувствие и привычный фатализм.

Годовщина взрыва в кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, едва не совпала с новым терактом в «Крокус Сити Холле» на окраине Москвы. На фоне СВО народ под завязку заполняет концертные залы и кинотеатры. Вслед за другими лентами фильм «Летучий корабль» собирает миллионные доходы. Люди гуляют, сидят в ресторанах и кафе, ломятся на экспозицию Василия Сурикова в Питере и на выставку «Россия» в столице на ВДНХ. Народ почти расслаблен. Не осуждаю — констатирую.

Жертвой может стать любой

Почему же в наших людях уживаются память об убитых, беспечность и кажущееся легкомыслие? Думаю, прежде всего потому, что до трагедии в «Крокус Сити Холле», мы имели дело с индивидуальными терактами, направленными против отдельных ярких и пассионарных личностей: Дарьи Дугиной, Ильи Кивы, Владлена Татарского. Покушение на Захара Прилепина стоит в этом же ряду. Кроме того, нам известно о ряде предотвращенных покушений, к примеру на журналистов Владимира Соловьева и Маргариту Симоньян.

Еще год назад всем казалось, что с обычным человеком ничего подобного не может произойти. Что террористам до наших убеждений? Мы люди непубличные.

Массовое убийство в «Крокус Сити Холле» показало: жертвой может стать любой. И действительно, убийцам нет никакого дела до наших убеждений.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Бесстрашие и безразличие

Трагедия в «Крокусе», как и взрыв в питерском кафе, возвращает нас в эпоху борьбы с международным терроризмом в Чечне. Взрывы в столичном метро, в подземных переходах, подрывы многоэтажных домов, захват заложников, гибель невинных людей. Хорошо помню удручающее настроение тех дней.

До сих пор названия Каспийск или Беслан не вызывают иных ассоциаций, кроме трагических. И тогда казалось, что людская скорбь сильнее, чем бдительность. Да, на дверях подвалов московских многоэтажек появились амбарные замки. Но как эта мера предосторожности могла спасти от террориста? Оставалось уповать лишь на авось и наши спецслужбы. Возможно, в ту пору наш народ и получил эту прививку — то ли бесстрашия, то ли фатализма.

Помочь предотвратить новую беду

Народ и сегодня в целом расслаблен и не подвержен панике. Однако необходимо понимать: чтобы кто-то расслаблялся, другие вынуждены рисковать и напрягаться до предела. Я имею в виду, разумеется, наших воинов и наших силовиков.

Имея полное право уповать на профессионалов там, где речь идет о безопасности, мы все же не должны снимать с себя простую обязанность быть сегодня бдительнее. Пусть нашему состраданию по погибшим в терактах сопутствует хоть немного дополнительного внимания к происходящему вокруг: к предметам, к любым странностям и отсутствию логики в поведении людей.

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