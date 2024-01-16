Мишустин запустил отраслевой марафон на выставке «Россия»

Фото: Правительство РФ

Михаил Мишустин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал старт отраслевому марафону на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, передает ТАСС. Глава правительства выступил на пленарной сессии Дня финансов и заявил, что новый этап посвящен успехам экономики и социальной сферы.

Сегодня здесь открывается новый этап, он посвящен успехам отраслей экономики и социальной сферы. И нам, безусловно, есть что показать, — сказал Мишустин.

Как пояснил премьер-министр, для развития бизнеса и повышения благосостояния россиян нужна устойчивая финансовая инфраструктура, поэтому отраслевой блок начинается со Дня финансов. Он подчеркнул, что тематические дни продлятся до конца февраля, у посетителей выставки будет возможность увидеть итоги совместной работы государства и делового сообщества.

Мишустин также добавил, что несколько дней назад на форуме завершился марафон Дней регионов. Глава правительства выразил благодарность коллегам из российских субъектов, которые, по его словам, устроили настоящий праздник для посетителей выставки.

Ранее участники форума «Малая родина — сила России», открытого на площадке международной выставки-форума «Россия», обсудили значимость муниципальной власти. На одной из дискуссий выступил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он заявил, что миссия муниципальных служащих заключается в служении на благо общества и государства.