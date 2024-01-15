Участники форума в Москве раскрыли значимость муниципальной власти Участники форума на выставке «Россия» обсудили важность муниципальной власти

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Сергей Кириенко

Участники форума «Малая родина — сила России», открытого на площадке международной выставки-форума «Россия», обсудили значимость муниципальной власти. На одной из дискуссий выступил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. По его словам, которые приводит пресс-служба форума, муниципальные служащие — это представители самого близкого к народу уровня власти, поэтому их миссия заключается в служении на благо общества и государства.

Вы находитесь на передовой общения с людьми, являетесь лицом всей системы публичной власти. Подчеркну, муниципальная служба — не просто работа, это служение. За этими словами стоят ценности — установки, формирующие и мотивацию и в конечном счете результат. Служение — это наш культурный код. Потому что служение — это не просто работа, это искренний порыв делать окружающую действительность лучше день ото дня, — заявил Кириенко.

Как подчеркнули участники форума, мероприятие стало новым этапом развития местного самоуправления в России. Они отметили, что главы муниципалитетов впервые собираются в таком количестве в одном месте, где представлены основные достижения каждого региона.

Ранее сообщалось, что почти миллион человек посетили выставку-форум «Россия» в новогодние праздники. Гендиректор экспозиции Наталья Виртуозова поблагодарила всех гостей и заявила, что впереди их ждет еще много интересных событий. Она напомнила, что выставка посвящена людям, их единству и Родине.